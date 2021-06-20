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Умер глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко
Умер глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко - РИА Новости, 20.06.2021
Умер глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко
Тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:49
2021-06-20T13:49
2021-06-20T16:10
умер анатолий лысенко
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общественное телевидение россии
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анатолий лысенко
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общество
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер. Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства. С 2012 года он занимал пост генерального директора АНО "Общественное телевидение России", с 2002-го — президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио".
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умер анатолий лысенко, россия, общественное телевидение россии, ссср, анатолий лысенко, эдуард сагалаев, общество
Умер глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко
13:49 20.06.2021 (обновлено: 16:10 20.06.2021)
Умер тележурналист, глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко