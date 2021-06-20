https://ria.ru/20210620/lysenko-1737776393.html

Умер глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко

Умер глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко - РИА Новости, 20.06.2021

Умер глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко

Тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T13:49

2021-06-20T13:49

2021-06-20T16:10

умер анатолий лысенко

россия

общественное телевидение россии

ссср

анатолий лысенко

эдуард сагалаев

общество

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер. Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства. С 2012 года он занимал пост генерального директора АНО "Общественное телевидение России", с 2002-го — президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио".

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737789422.html

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россия

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2021

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