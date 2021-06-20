Киселев назвал Лысенко легендарным тележурналистом
14:45 20.06.2021 (обновлено: 16:10 20.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко
Киселев назвал Лысенко легендарным тележурналистом, человеком с непререкаемым авторитетом
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко был легендарным тележурналистом, человеком с непререкаемым авторитетом и безукоризненным телевизионным вкусом, рассказал РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни.
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"Легендарный телевизионщик, который создавал новые медиа еще в эпоху до интернета. Он создал легендарную молодежную редакцию в Останкино и был одним из создателей ВГТРК, заложив в нее новые принципы работы телевидения", - рассказал Киселев.
Очень многие люди в современном телевидении, добавил он, могут считаться учениками Лысенко.
"Я помню, как-то зашел к нему домой, и он, стоя на коленях перед огромным рулоном бумаги, расстеленным во весь пол, ползал по телевизионной сетке будущего канала "Россия", готовя его к запуску. Со зрением у него было не очень хорошо, стола такого большого не было - вот он и ползал по полу... И это был как будто символ коленопреклонения перед телевидением... И, конечно же, кому как, не ему можно было доверить создание Общественного телевидения России, канала ОТР - ему, человеку с непререкаемой репутацией, авторитетом и безукоризненным телевизионным вкусом", - сказал Киселев.