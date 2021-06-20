https://ria.ru/20210620/lysenko-1737782131.html

Киселев назвал Лысенко легендарным тележурналистом

Киселев назвал Лысенко легендарным тележурналистом - РИА Новости, 20.06.2021

Киселев назвал Лысенко легендарным тележурналистом

Генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко был легендарным тележурналистом, человеком с непререкаемым авторитетом и безукоризненным телевизионным вкусом,... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T14:45

2021-06-20T14:45

2021-06-20T16:10

умер анатолий лысенко

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анатолий лысенко

вгтрк

дмитрий киселев

технологии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко был легендарным тележурналистом, человеком с непререкаемым авторитетом и безукоризненным телевизионным вкусом, рассказал РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни.Очень многие люди в современном телевидении, добавил он, могут считаться учениками Лысенко."Я помню, как-то зашел к нему домой, и он, стоя на коленях перед огромным рулоном бумаги, расстеленным во весь пол, ползал по телевизионной сетке будущего канала "Россия", готовя его к запуску. Со зрением у него было не очень хорошо, стола такого большого не было - вот он и ползал по полу... И это был как будто символ коленопреклонения перед телевидением... И, конечно же, кому как, не ему можно было доверить создание Общественного телевидения России, канала ОТР - ему, человеку с непререкаемой репутацией, авторитетом и безукоризненным телевизионным вкусом", - сказал Киселев.

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737789422.html

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737778925.html

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умер анатолий лысенко, россия, анатолий лысенко, вгтрк, дмитрий киселев, технологии, общество