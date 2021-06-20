https://ria.ru/20210620/lysenko-1737781006.html
Экс-глава Роспечати: Лысенко отстаивал интересы независимого телевидения
Экс-глава Роспечати: Лысенко отстаивал интересы независимого телевидения - РИА Новости, 20.06.2021
Экс-глава Роспечати: Лысенко отстаивал интересы независимого телевидения
Анатолий Лысенко был одним из отцов-основателей современного телевидения, он сформулировал принципы его работы и отстаивал интересы независимого и качественного РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T14:35
2021-06-20T14:35
2021-06-20T14:35
умер анатолий лысенко
россия
общественное телевидение россии
анатолий лысенко
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
михаил сеславинский
ссср
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Анатолий Лысенко был одним из отцов-основателей современного телевидения, он сформулировал принципы его работы и отстаивал интересы независимого и качественного телевидения, заявил РИА Новости бывший глава Роспечати Михаил Сеславинский.Гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко скончался в воскресенье на 85-м году жизни."Анатолий Григорьевич Лысенко был не просто знаковым человеком для нашей сферы, а одним из отцов-основателей современного телевидения. Именно он сформулировал принципы его работы в годы перестройки и всегда стоял на страже интересов независимого и качественного телевидения", - рассказал Сеславинский.Собеседник агентства добавил, что Лысенко был Человеком с большой буквы."Мы все ему признательны за нежную дружбу, за мудрое наставничество, за великий интеллект и любовь к книге. С ним можно было говорить бесконечно долго на любые темы мироздания. Для меня это большая личная потеря, которую невозможно восполнить", - заключил он.Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года - президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио". Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России.
https://ria.ru/20210620/lysenko-1737780011.html
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умер анатолий лысенко, россия, общественное телевидение россии, анатолий лысенко, федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), михаил сеславинский, ссср, общество
Экс-глава Роспечати: Лысенко отстаивал интересы независимого телевидения
Экс-глава Роспечати заявил, что Лысенко был одним из отцов-основателей современного телевидения