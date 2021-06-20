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https://ria.ru/20210620/lysenko-1737780011.html
Глава СЖР назвал Лысенко одним из гигантов тележурналистики
Глава СЖР назвал Лысенко одним из гигантов тележурналистики - РИА Новости, 20.06.2021
Глава СЖР назвал Лысенко одним из гигантов тележурналистики
Анатолий Лысенко был одним из гигантов российской тележурналистики, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, выразив соболезнования... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T14:29
2021-06-20T14:32
умер анатолий лысенко
соловьев владимир (журналист)
россия
общественное телевидение россии
анатолий лысенко
ссср
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Анатолий Лысенко был одним из гигантов российской тележурналистики, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, выразив соболезнования родным и близким ушедшего из жизни гендиректора Общественного телевидения России.Ранее стало известно, что Лысенко скончался на 85-м году жизни."Самые глубокие соболезнования от имени Союза журналистов России. Анатолий Григорьевич был одним из гигантов нашей журналистики, телевизионной журналистики. Он создал когда-то "Взгляд". Я с ним был знаком, он меня отправлял в Антарктиду в первый раз..." - рассказал Соловьев.Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года - президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио". Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России.
https://ria.ru/20210620/lysenko-1737776393.html
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умер анатолий лысенко, соловьев владимир (журналист), россия, общественное телевидение россии, анатолий лысенко, ссср, общество
Глава СЖР назвал Лысенко одним из гигантов тележурналистики
14:29 20.06.2021 (обновлено: 14:32 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко
Президент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Глава СЖР Владимир Соловьев заявил, что Анатолий Лысенко был одним из гигантов тележурналистики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Анатолий Лысенко был одним из гигантов российской тележурналистики, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, выразив соболезнования родным и близким ушедшего из жизни гендиректора Общественного телевидения России.
Ранее стало известно, что Лысенко скончался на 85-м году жизни.
Анатолий Лысенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 13:49
Умер глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко
"Самые глубокие соболезнования от имени Союза журналистов России. Анатолий Григорьевич был одним из гигантов нашей журналистики, телевизионной журналистики. Он создал когда-то "Взгляд". Я с ним был знаком, он меня отправлял в Антарктиду в первый раз..." - рассказал Соловьев.
Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года - президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио". Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России.
Президент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 14:07
Путин выразил соболезнования родным и близким гендиректора ОТР Лысенко
 
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