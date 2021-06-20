https://ria.ru/20210620/lysenko-1737780011.html

Глава СЖР назвал Лысенко одним из гигантов тележурналистики

Глава СЖР назвал Лысенко одним из гигантов тележурналистики - РИА Новости, 20.06.2021

Глава СЖР назвал Лысенко одним из гигантов тележурналистики

Анатолий Лысенко был одним из гигантов российской тележурналистики, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, выразив соболезнования... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T14:29

2021-06-20T14:29

2021-06-20T14:32

умер анатолий лысенко

соловьев владимир (журналист)

россия

общественное телевидение россии

анатолий лысенко

ссср

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Анатолий Лысенко был одним из гигантов российской тележурналистики, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, выразив соболезнования родным и близким ушедшего из жизни гендиректора Общественного телевидения России.Ранее стало известно, что Лысенко скончался на 85-м году жизни."Самые глубокие соболезнования от имени Союза журналистов России. Анатолий Григорьевич был одним из гигантов нашей журналистики, телевизионной журналистики. Он создал когда-то "Взгляд". Я с ним был знаком, он меня отправлял в Антарктиду в первый раз..." - рассказал Соловьев.Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года - президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио". Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России.

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737776393.html

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737778925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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