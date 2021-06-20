https://ria.ru/20210620/lysenko-1737778925.html
Путин выразил соболезнования родным и близким гендиректора ОТР Лысенко
Путин выразил соболезнования родным и близким гендиректора ОТР Лысенко - РИА Новости, 20.06.2021
Путин выразил соболезнования родным и близким гендиректора ОТР Лысенко
Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, который скончался в РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T14:07
2021-06-20T14:07
2021-06-20T14:32
умер анатолий лысенко
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, который скончался в воскресенье в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни, сообщил в воскресенье РИА Новости президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссёр, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года - президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио". Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства России.
https://ria.ru/20210620/lysenko-1737776393.html
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Путин выразил соболезнования родным и близким гендиректора ОТР Лысенко
14:07 20.06.2021 (обновлено: 14:32 20.06.2021)
Путин выразил соболезнования родным и близким гендиректора ОТР Анатолия Лысенко