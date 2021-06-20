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Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin

Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin - РИА Новости, 20.06.2021

Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin

Группа зоологов из эквадорского университета Сан-Франсиско-де-Кито обнаружила в Андах новый эндемичный вид дождевой лягушки Pristimantis и назвала ее в честь... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T04:40

2021-06-20T04:40

2021-06-20T04:40

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Группа зоологов из эквадорского университета Сан-Франсиско-де-Кито обнаружила в Андах новый эндемичный вид дождевой лягушки Pristimantis и назвала ее в честь британской рок-группы Led Zeppelin. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Neotropical Biodiversity. Для нового вида характерны следующие черты: мелкобугристая кожа на спине и боках, округлая морда с небольшой челюстью, усеченные диски пальцев, а также необычные черно-коричневые отметины и медно-красные радужки.Ученые обнаружили лягушек в горных лесах региона Кордильера-дель-Кондор на юго-востоке Эквадора, где за последние годы были открыты еще несколько видов земноводных, обитающих только в этой местности. Зоологи назвали этот экорегион, относящийся к тропическим Андам, одним из наиболее уязвимых в мире. Дикой природе здесь угрожают расширяющееся сельское хозяйство, лесозаготовка и добыча полезных ископаемых на многочисленных концессионных участках.В выводах своего доклада зоологи призвали рассмотреть новые долгосрочные инициативы для сохранения мелких позвоночных в регионе Кордильера-дель-Кондор, поскольку ряд описанных новых видов с большой вероятностью обитает только в этом ограниченном районе.

https://ria.ru/20200421/1570338377.html

эквадор

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новости культуры, led zeppelin, эквадор