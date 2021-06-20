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Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin - РИА Новости, 20.06.2021
Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
Группа зоологов из эквадорского университета Сан-Франсиско-де-Кито обнаружила в Андах новый эндемичный вид дождевой лягушки Pristimantis и назвала ее в честь... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T04:40
2021-06-20T04:40
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Группа зоологов из эквадорского университета Сан-Франсиско-де-Кито обнаружила в Андах новый эндемичный вид дождевой лягушки Pristimantis и назвала ее в честь британской рок-группы Led Zeppelin. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Neotropical Biodiversity. Для нового вида характерны следующие черты: мелкобугристая кожа на спине и боках, округлая морда с небольшой челюстью, усеченные диски пальцев, а также необычные черно-коричневые отметины и медно-красные радужки.Ученые обнаружили лягушек в горных лесах региона Кордильера-дель-Кондор на юго-востоке Эквадора, где за последние годы были открыты еще несколько видов земноводных, обитающих только в этой местности. Зоологи назвали этот экорегион, относящийся к тропическим Андам, одним из наиболее уязвимых в мире. Дикой природе здесь угрожают расширяющееся сельское хозяйство, лесозаготовка и добыча полезных ископаемых на многочисленных концессионных участках.В выводах своего доклада зоологи призвали рассмотреть новые долгосрочные инициативы для сохранения мелких позвоночных в регионе Кордильера-дель-Кондор, поскольку ряд описанных новых видов с большой вероятностью обитает только в этом ограниченном районе.
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новости культуры, led zeppelin, эквадор
Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Группа зоологов из эквадорского университета Сан-Франсиско-де-Кито обнаружила в Андах новый эндемичный вид дождевой лягушки Pristimantis и назвала ее в честь британской рок-группы Led Zeppelin. Результаты исследования были опубликованы
в научном журнале Neotropical Biodiversity.
"Название дано в честь Led Zeppelin и их необычной музыки, — говорится в статье. — Британская рок-группа, образованная в Лондоне в 1968 году, была одной из самых влиятельных на протяжении 1970-х годов и стала прародительницей хард-рока и хеви-метала".
Для нового вида характерны следующие черты: мелкобугристая кожа на спине и боках, округлая морда с небольшой челюстью, усеченные диски пальцев, а также необычные черно-коричневые отметины и медно-красные радужки.
Ученые обнаружили лягушек в горных лесах региона Кордильера-дель-Кондор на юго-востоке Эквадора, где за последние годы были открыты еще несколько видов земноводных, обитающих только в этой местности.
Зоологи назвали этот экорегион, относящийся к тропическим Андам, одним из наиболее уязвимых в мире. Дикой природе здесь угрожают расширяющееся сельское хозяйство, лесозаготовка и добыча полезных ископаемых на многочисленных концессионных участках.
"В месте обитания Pristimantis ledzeppelin можно наблюдать животноводство, добычу древесины, мелкомасштабную добычу полезных ископаемых, которая, вероятно, станет более активной, поскольку этот район находится в концессии на добычу полезных ископаемых у транснациональной компании", — отметили ученые.
В выводах своего доклада зоологи призвали рассмотреть новые долгосрочные инициативы для сохранения мелких позвоночных в регионе Кордильера-дель-Кондор, поскольку ряд описанных новых видов с большой вероятностью обитает только в этом ограниченном районе.