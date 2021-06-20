Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210620/ladya-1737783871.html
В Нижнем Новгороде ладья "Змей Горыныч" спасла севшую на мель яхту
В Нижнем Новгороде ладья "Змей Горыныч" спасла севшую на мель яхту - РИА Новости, 20.06.2021
В Нижнем Новгороде ладья "Змей Горыныч" спасла севшую на мель яхту
Трехглавая ладья "Змей Горыныч", прибывшая в воскресенье в Нижний Новгород после экспедиции на Балтику, помогла снять с мели яхту с четырьмя девушками на борту, РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:03
2021-06-20T15:55
россия
балтийское море
старая ладога
нижний новгород
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737788967_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_8b610c5e8fe618b6b0ee870ec21117c6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Трехглавая ладья "Змей Горыныч", прибывшая в воскресенье в Нижний Новгород после экспедиции на Балтику, помогла снять с мели яхту с четырьмя девушками на борту, сообщил РИА Новости капитан ладьи отец Феоктист."Начали визит в Нижний Новгород с подвига – на Стрелке (месте слияния Оки и Волги – ред.) спасли яхту с четырьмя девушками на борту. Они нашего "Змея Горыныча" увидели, засмотрелись на нас, забыли про эхолот и сели на мель. У нас меньше глубина, мы подошли к ним и отбуксировали их на глубину", - рассказал капитан.Водная научно-исследовательская экспедиция "По пути Рюрика" стартовала в начале мая 2019 года из Тольятти на яхте, выполненной в стиле древнерусской ладьи и увенчанной трехголовой фигурой Змея Горыныча. Экипаж повторил исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу, пройдя через 15 регионов России и несколько стран Балтийского моря и сейчас возвращается домой в Тольятти.
https://ria.ru/20200913/parad-istoricheskikh-sudov-1577181555.html
россия
балтийское море
старая ладога
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737788967_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a7b8491f2241551ab93d60d7ebbb36e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, балтийское море, старая ладога, нижний новгород, общество
В Нижнем Новгороде ладья "Змей Горыныч" спасла севшую на мель яхту
15:03 20.06.2021 (обновлено: 15:55 20.06.2021)
 
© РИА НовостиЛадья "Змей Горыныч" пришла в Нижний Новгород после экспедиции на Балтику
Ладья Змей Горыныч пришла в Нижний Новгород после экспедиции на Балтику - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости

В Нижнем Новгороде ладья "Змей Горыныч" спасла севшую на мель яхту с девушками на борту

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Трехглавая ладья "Змей Горыныч", прибывшая в воскресенье в Нижний Новгород после экспедиции на Балтику, помогла снять с мели яхту с четырьмя девушками на борту, сообщил РИА Новости капитан ладьи отец Феоктист.
"Начали визит в Нижний Новгород с подвига – на Стрелке (месте слияния Оки и Волги – ред.) спасли яхту с четырьмя девушками на борту. Они нашего "Змея Горыныча" увидели, засмотрелись на нас, забыли про эхолот и сели на мель. У нас меньше глубина, мы подошли к ним и отбуксировали их на глубину", - рассказал капитан.
Водная научно-исследовательская экспедиция "По пути Рюрика" стартовала в начале мая 2019 года из Тольятти на яхте, выполненной в стиле древнерусской ладьи и увенчанной трехголовой фигурой Змея Горыныча. Экипаж повторил исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу, пройдя через 15 регионов России и несколько стран Балтийского моря и сейчас возвращается домой в Тольятти.
Богатыри, ладья и Змей-Горыныч: парад исторических судов в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября 2020, 20:35
Богатыри, ладья и "Змей-Горыныч": парад исторических судов в КалининградеМузей мирового океана провел морской фестиваль "Водная ассамблея", где выпустил в субботу на воды реки Преголя свою малую флотилию. Главными экспонатами фестиваля стали ладья "Змей Горыныч" и драккар "Виндур".
 
РоссияБалтийское мореСтарая ЛадогаНижний НовгородОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
07:15В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:12Новак: нужно учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок
06:54В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
Лента новостейМолния