https://ria.ru/20210620/ladya-1737783871.html

В Нижнем Новгороде ладья "Змей Горыныч" спасла севшую на мель яхту

В Нижнем Новгороде ладья "Змей Горыныч" спасла севшую на мель яхту - РИА Новости, 20.06.2021

В Нижнем Новгороде ладья "Змей Горыныч" спасла севшую на мель яхту

Трехглавая ладья "Змей Горыныч", прибывшая в воскресенье в Нижний Новгород после экспедиции на Балтику, помогла снять с мели яхту с четырьмя девушками на борту, РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T15:03

2021-06-20T15:03

2021-06-20T15:55

россия

балтийское море

старая ладога

нижний новгород

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Трехглавая ладья "Змей Горыныч", прибывшая в воскресенье в Нижний Новгород после экспедиции на Балтику, помогла снять с мели яхту с четырьмя девушками на борту, сообщил РИА Новости капитан ладьи отец Феоктист."Начали визит в Нижний Новгород с подвига – на Стрелке (месте слияния Оки и Волги – ред.) спасли яхту с четырьмя девушками на борту. Они нашего "Змея Горыныча" увидели, засмотрелись на нас, забыли про эхолот и сели на мель. У нас меньше глубина, мы подошли к ним и отбуксировали их на глубину", - рассказал капитан.Водная научно-исследовательская экспедиция "По пути Рюрика" стартовала в начале мая 2019 года из Тольятти на яхте, выполненной в стиле древнерусской ладьи и увенчанной трехголовой фигурой Змея Горыныча. Экипаж повторил исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу, пройдя через 15 регионов России и несколько стран Балтийского моря и сейчас возвращается домой в Тольятти.

https://ria.ru/20200913/parad-istoricheskikh-sudov-1577181555.html

россия

балтийское море

старая ладога

нижний новгород

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россия, балтийское море, старая ладога, нижний новгород, общество