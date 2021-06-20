В Нижнем Новгороде ладья "Змей Горыныч" спасла севшую на мель яхту
15:03 20.06.2021 (обновлено: 15:55 20.06.2021)
В Нижнем Новгороде ладья "Змей Горыныч" спасла севшую на мель яхту с девушками на борту
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Трехглавая ладья "Змей Горыныч", прибывшая в воскресенье в Нижний Новгород после экспедиции на Балтику, помогла снять с мели яхту с четырьмя девушками на борту, сообщил РИА Новости капитан ладьи отец Феоктист.
"Начали визит в Нижний Новгород с подвига – на Стрелке (месте слияния Оки и Волги – ред.) спасли яхту с четырьмя девушками на борту. Они нашего "Змея Горыныча" увидели, засмотрелись на нас, забыли про эхолот и сели на мель. У нас меньше глубина, мы подошли к ним и отбуксировали их на глубину", - рассказал капитан.
Водная научно-исследовательская экспедиция "По пути Рюрика" стартовала в начале мая 2019 года из Тольятти на яхте, выполненной в стиле древнерусской ладьи и увенчанной трехголовой фигурой Змея Горыныча. Экипаж повторил исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу, пройдя через 15 регионов России и несколько стран Балтийского моря и сейчас возвращается домой в Тольятти.
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