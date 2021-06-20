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Пострадавшим от наводнения жителям Крыма возместят ущерб
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма возместят ущерб - РИА Новости, 20.06.2021
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма возместят ущерб
Жителям Крыма, пострадавшим от наводнения, будет возмещён ущерб, сообщила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:26
2021-06-20T15:26
подтопления в крыму
ольга ковитиди
керчь
ялта
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жителям Крыма, пострадавшим от наводнения, будет возмещён ущерб, сообщила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС."Ситуация будет тщательно проанализирована, после чего будут предприняты необходимые шаги для преодоления ее последствий, в частности, возмещения вреда", - сказала сенатор.По словам Ковитиди, руководство Крыма также обсудит совершенствование правового регулирования в условиях чрезвычайной ситуации."В настоящий момент республиканское правительство полностью контролирует ситуацию. Крым системно преодолевает последствия стихии, уже полностью восстановлено энергоснабжение после аномальных дождей", - добавила она.
https://ria.ru/20210620/yalta-1737781492.html
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подтопления в крыму, ольга ковитиди, керчь, ялта, происшествия
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма возместят ущерб
15:26 20.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкРаботник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что пострадавшим от наводнения жителям Крыма возместят ущерб

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жителям Крыма, пострадавшим от наводнения, будет возмещён ущерб, сообщила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди.
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
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Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 40 человек
"Ситуация будет тщательно проанализирована, после чего будут предприняты необходимые шаги для преодоления ее последствий, в частности, возмещения вреда", - сказала сенатор.
По словам Ковитиди, руководство Крыма также обсудит совершенствование правового регулирования в условиях чрезвычайной ситуации.
"В настоящий момент республиканское правительство полностью контролирует ситуацию. Крым системно преодолевает последствия стихии, уже полностью восстановлено энергоснабжение после аномальных дождей", - добавила она.
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Подтопления в КрымуОльга КовитидиКерчьЯлтаПроисшествия
 
 
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