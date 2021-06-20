https://ria.ru/20210620/kravchuk-1737793696.html

Кравчук посоветовал Зеленскому быть настойчивым в разговоре с Байденом

Кравчук посоветовал Зеленскому быть настойчивым в разговоре с Байденом - РИА Новости, 20.06.2021

Кравчук посоветовал Зеленскому быть настойчивым в разговоре с Байденом

Экс-президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T16:31

2021-06-20T16:31

2021-06-20T16:31

леонид кравчук

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому быть твердым и настойчивым в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля в Вашингтоне. В минувший четверг глава украинской дипломатии обсудил подготовку к встрече двух лидеров с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд."Думаю, что, наверное, уже после встречи Зеленского и Байдена все будет меняться… После заседаний G7, саммита НАТО, встречи Байден-Путин, после того, что мы приобрели, а мы приобрели огромнейший опыт войны на Донбассе, после подготовки к "Крымской платформе", у нас имеется огромный материал для того, чтобы ехать к Байдену и убеждать его на конкретных фактах. Это главное. Зеленский сейчас подготовлен к такой встрече просто на высочайшем уровне", - заявил Кравчук в воскресенье в эфире телеканала "Дом".По его словам, от Зеленского в Вашингтоне потребуется настойчивость и способность убеждать. "Надо просто порекомендовать Владимиру Александровичу, чтобы он был твёрд, последователен, системен. Чтобы он отстаивал не просто интересы Украины. А чтобы он просил, настаивал, убеждал, что должны быть абсолютно конкретные действия со стороны Запада вообще, и США, в частности", - добавил Кравчук.

https://ria.ru/20210620/ukraina-1737755825.html

https://ria.ru/20210619/zelenskiy-1737710773.html

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леонид кравчук, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире