https://ria.ru/20210620/kravchuk-1737790945.html

Кравчук заявил о необходимости присоединения США к "нормандскому формату"

Кравчук заявил о необходимости присоединения США к "нормандскому формату" - РИА Новости, 20.06.2021

Кравчук заявил о необходимости присоединения США к "нормандскому формату"

Присоединение США к "нормандскому формату" могло бы стать большим шагом к урегулированию конфликта в Донбассе, считает глава украинской делегации в... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T16:10

2021-06-20T16:10

2021-06-20T18:00

россия

ситуация в днр и лнр

леонид кравчук

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киев

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КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Присоединение США к "нормандскому формату" могло бы стать большим шагом к урегулированию конфликта в Донбассе, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.Ранее он сообщил, что Киев ведет консультации об участии Вашингтона в переговорном процессе, но пока этот вопрос не в публичной плоскости.Как заявил Кравчук в эфире телеканала "Дом", привлечение США к "нормандскому формату" будет означать, "что и на минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас".По его словам, у таких участников "нормандской четверки", как Берлин и Париж, нет твердой, системной и последовательной позиции в отношении Москвы — "в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится"."А именно, что она агрессор и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", — сказал глава делегации.На Украине не первый раз говорят о смене площадки и формата переговоров по Донбассу. Так, президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) за счет привлечения США.В ответ на это самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвинили Киев в очередной попытке уклониться от выполнения договоренностей. В Госдуме предложение Зеленского назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.Глава МИД России Сергей Лавров не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение соглашений и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20210609/peregovory-1736317677.html

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россия, ситуация в днр и лнр, леонид кравчук, верховная рада украины, франция, оон, киев, в мире