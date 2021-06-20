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https://ria.ru/20210620/kravchuk-1737790945.html
Кравчук заявил о необходимости присоединения США к "нормандскому формату"
Кравчук заявил о необходимости присоединения США к "нормандскому формату" - РИА Новости, 20.06.2021
Кравчук заявил о необходимости присоединения США к "нормандскому формату"
Присоединение США к "нормандскому формату" могло бы стать большим шагом к урегулированию конфликта в Донбассе, считает глава украинской делегации в... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T16:10
2021-06-20T18:00
россия
ситуация в днр и лнр
леонид кравчук
верховная рада украины
франция
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киев
в мире
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КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Присоединение США к "нормандскому формату" могло бы стать большим шагом к урегулированию конфликта в Донбассе, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.Ранее он сообщил, что Киев ведет консультации об участии Вашингтона в переговорном процессе, но пока этот вопрос не в публичной плоскости.Как заявил Кравчук в эфире телеканала "Дом", привлечение США к "нормандскому формату" будет означать, "что и на минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас".По его словам, у таких участников "нормандской четверки", как Берлин и Париж, нет твердой, системной и последовательной позиции в отношении Москвы — "в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится"."А именно, что она агрессор и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", — сказал глава делегации.На Украине не первый раз говорят о смене площадки и формата переговоров по Донбассу. Так, президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) за счет привлечения США.В ответ на это самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвинили Киев в очередной попытке уклониться от выполнения договоренностей. В Госдуме предложение Зеленского назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.Глава МИД России Сергей Лавров не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение соглашений и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
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россия, ситуация в днр и лнр, леонид кравчук, верховная рада украины, франция, оон, киев, в мире
Кравчук заявил о необходимости присоединения США к "нормандскому формату"
16:10 20.06.2021 (обновлено: 18:00 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Кравчук: участие США в "нормандском формате" могло бы стать большим шагом к урегулированию

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КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Присоединение США к "нормандскому формату" могло бы стать большим шагом к урегулированию конфликта в Донбассе, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
Ранее он сообщил, что Киев ведет консультации об участии Вашингтона в переговорном процессе, но пока этот вопрос не в публичной плоскости.
Как заявил Кравчук в эфире телеканала "Дом", привлечение США к "нормандскому формату" будет означать, "что и на минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас".
По его словам, у таких участников "нормандской четверки", как Берлин и Париж, нет твердой, системной и последовательной позиции в отношении Москвы — "в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится".
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"А именно, что она агрессор и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", — сказал глава делегации.
На Украине не первый раз говорят о смене площадки и формата переговоров по Донбассу. Так, президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) за счет привлечения США.
В ответ на это самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвинили Киев в очередной попытке уклониться от выполнения договоренностей. В Госдуме предложение Зеленского назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.
Глава МИД России Сергей Лавров не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение соглашений и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
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9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныФранцияООНКиевВ мире
 
 
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