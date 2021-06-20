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Наука
https://ria.ru/20210620/kosmos-1737785451.html
Астронавты на МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи
Астронавты на МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи - РИА Новости, 20.06.2021
Астронавты на МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи
Члены экспедиции на борту Международной космической станции Шейн Кимброу (США) и Тома Песке (Франция) вышли в открытый космос для монтажа панели солнечной... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:16
2021-06-20T15:16
наука
шейн кимброу
петр дубров
акихико хосиде
тома песке
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
франция
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Члены экспедиции на борту Международной космической станции Шейн Кимброу (США) и Тома Песке (Франция) вышли в открытый космос для монтажа панели солнечной батареи IROSA, трансляция ведется на сайте НАСА."Кимброу и Песке перевели свои скафандры на автономное питание в 7.42 по времени ET (14.42 мск), начался выход в открытый космос для установки и раскрытия новых солнечных батарей на МКС, он продлится около шести с половиной часов", - сообщается в Twitter НАСА.Ранее сообщалось, что среду во время выхода из-за проблем со скафандром американцу Шейну Кимброу вместе с французом Тома Песке не удалось выполнить все задачи по установке и раскрытию первой из двух новых панелей солнечной батареи IROSA.Две панели IROSA были доставлены на станцию грузовым кораблем Cargo Dragon в начале июня. Всего планируется смонтировать шесть таких панелей снаружи американского сегмента МКС для генерации большего количества электроэнергии.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
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шейн кимброу, петр дубров, акихико хосиде, тома песке, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, франция, сша
Астронавты на МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи
15:16 20.06.2021
 
© NASAАмериканский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© NASA

Астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке вышли в космос для монтажа панели солнечной батареи

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Члены экспедиции на борту Международной космической станции Шейн Кимброу (США) и Тома Песке (Франция) вышли в открытый космос для монтажа панели солнечной батареи IROSA, трансляция ведется на сайте НАСА.
"Кимброу и Песке перевели свои скафандры на автономное питание в 7.42 по времени ET (14.42 мск), начался выход в открытый космос для установки и раскрытия новых солнечных батарей на МКС, он продлится около шести с половиной часов", - сообщается в Twitter НАСА.
Ранее сообщалось, что среду во время выхода из-за проблем со скафандром американцу Шейну Кимброу вместе с французом Тома Песке не удалось выполнить все задачи по установке и раскрытию первой из двух новых панелей солнечной батареи IROSA.
Две панели IROSA были доставлены на станцию грузовым кораблем Cargo Dragon в начале июня. Всего планируется смонтировать шесть таких панелей снаружи американского сегмента МКС для генерации большего количества электроэнергии.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Астронавт НАСА Шейн Кимброу во время продувки скафандра перед стартом космического корабля Союз МС-02 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 10:27Наука
Астронавту на МКС заменили скафандр после проблем при выходе в космос
 
НаукаШейн КимброуПетр ДубровАкихико ХосидеТома ПескеМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАФранцияСША
 
 
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