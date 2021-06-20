https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737829056.html

В Индии сообщили о появлении новой мутации коронавируса

В Индии сообщили о появлении новой мутации коронавируса - РИА Новости, 21.06.2021

В Индии сообщили о появлении новой мутации коронавируса

Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях заражения новой разновидностью штамма коронавируса, получившим название "дельта плюс" (B.1.617.2.1). РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-20T23:52

2021-06-20T23:52

2021-06-21T00:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

махараштра

здоровье - общество

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн – РИА Новости. Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях заражения новой разновидностью штамма коронавируса, получившим название "дельта плюс" (B.1.617.2.1)."Мы нашли "дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов", - сказал телеканалу India TV глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Т. П. Лахан.Пять случаев заражения новым штаммом зафиксировали в портовом городе Ратнагири, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов. Для сдерживания распространения коронавируса власти создали зоны сдерживания и заблокировали районы, где обнаружили мутацию.Штамм коронавируса B.1.617 выявили в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во множестве стран. По данным местных врачей, эта мутация могла стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.Ранее были обнаружены три подвида этого штамма - B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3, а новый подвид отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Как отмечают индийские врачи, впервые этот штамм был обнаружен в марте этого года в Европе.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным местного минздрава, всего с марта прошлого года, когда там началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом превысило 29,8 миллиона человек, выздоровели более 28,7 миллиона, умерли более 386 тысяч, 729 тысяч человек лечатся в настоящий момент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/koronavirus-1737805969.html

https://ria.ru/20210617/indiya-1737352080.html

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европа

индия

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коронавирус covid-19, махараштра, здоровье - общество, воз, европа, индия, в мире