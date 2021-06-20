В Индии сообщили о появлении новой мутации коронавируса
23:52 20.06.2021 (обновлено: 00:20 21.06.2021)
© РИА Новости / Идрис Мохаммед / Перейти в фотобанкМедицинские работники транспортируют мертвое тело в Дели
В индийском штате Махараштра выявили 20 заразившихся новой мутацией коронавируса
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн – РИА Новости. Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях заражения новой разновидностью штамма коронавируса, получившим название "дельта плюс" (B.1.617.2.1).
"Мы нашли "дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов", - сказал телеканалу India TV глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Т. П. Лахан.
Пять случаев заражения новым штаммом зафиксировали в портовом городе Ратнагири, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов. Для сдерживания распространения коронавируса власти создали зоны сдерживания и заблокировали районы, где обнаружили мутацию.
Штамм коронавируса B.1.617 выявили в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во множестве стран. По данным местных врачей, эта мутация могла стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.
Ранее были обнаружены три подвида этого штамма - B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3, а новый подвид отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Как отмечают индийские врачи, впервые этот штамм был обнаружен в марте этого года в Европе.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным местного минздрава, всего с марта прошлого года, когда там началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом превысило 29,8 миллиона человек, выздоровели более 28,7 миллиона, умерли более 386 тысяч, 729 тысяч человек лечатся в настоящий момент.