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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737763209.html
СМИ: китайский чиновник "сбежал" в США с данными о коронавирусе
СМИ: китайский чиновник "сбежал" в США с данными о коронавирусе - РИА Новости, 20.06.2021
СМИ: китайский чиновник "сбежал" в США с данными о коронавирусе
Заместитель министра государственной безопасности КНР Дун Цзинвэй сбежал вместе с дочерью в Соединенные Штаты, сообщило Daily Beast со ссылкой на оппозиционные... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:22
2021-06-20T13:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
министерство обороны сша
воз
джо байден
китай
ухань
сша
в мире
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заместитель министра государственной безопасности КНР Дун Цзинвэй сбежал вместе с дочерью в Соединенные Штаты, сообщило Daily Beast со ссылкой на оппозиционные китаеязычные СМИ.По информации издания, чиновник покинул Китай в середине февраля, чтобы передать Вашингтону данные об Уханьском институте вирусологии. Подобные сведения могли повлиять на позицию администрации президента Джо Байдена о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. СМИ подчеркивает, что эта информация не проверена, но если она подтвердится, Дун Цзинвэй может стать самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая. Бывший эксперт Пентагона и ЦРУ Николас Эфтимиадес назвал эти сообщения "только слухами". Он отметил, что такое происходит регулярно в рамках информационной войны между Пекином и китайской оппозицией.Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов, которые посетили Ухань, где изначально "зародилась" пандемия COVID-19. Они посчитали гипотезу о том, что вирус распространился из-за утечки в лаборатории, "весьма маловероятной", и предположили, что SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через другое животное. В США и еще в 13 странах выразили "озабоченность" выводами специалистов и заявили о необходимости "независимого расследования".Китай при этом неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции на тему COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел страны, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение SARS-CoV-2 в Китае назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других.
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коронавирус covid-19, министерство обороны сша, воз, джо байден, китай, ухань, сша, в мире
СМИ: китайский чиновник "сбежал" в США с данными о коронавирусе
11:22 20.06.2021 (обновлено: 13:27 20.06.2021)
 
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi

СМИ пустили слух о бегстве в США китайского чиновника с секретными данными о коронавирусе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заместитель министра государственной безопасности КНР Дун Цзинвэй сбежал вместе с дочерью в Соединенные Штаты, сообщило Daily Beast со ссылкой на оппозиционные китаеязычные СМИ.
По информации издания, чиновник покинул Китай в середине февраля, чтобы передать Вашингтону данные об Уханьском институте вирусологии. Подобные сведения могли повлиять на позицию администрации президента Джо Байдена о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. СМИ подчеркивает, что эта информация не проверена, но если она подтвердится, Дун Цзинвэй может стать самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая.
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 12:05Распространение коронавируса
У летучих мышей в Китае обнаружили новые коронавирусы
Бывший эксперт Пентагона и ЦРУ Николас Эфтимиадес назвал эти сообщения "только слухами". Он отметил, что такое происходит регулярно в рамках информационной войны между Пекином и китайской оппозицией.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов, которые посетили Ухань, где изначально "зародилась" пандемия COVID-19. Они посчитали гипотезу о том, что вирус распространился из-за утечки в лаборатории, "весьма маловероятной", и предположили, что SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через другое животное. В США и еще в 13 странах выразили "озабоченность" выводами специалистов и заявили о необходимости "независимого расследования".
Китай при этом неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции на тему COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел страны, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение SARS-CoV-2 в Китае назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство обороны СШАВОЗДжо БайденКитайУханьСШАВ мире
 
 
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