https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737763209.html

СМИ: китайский чиновник "сбежал" в США с данными о коронавирусе

СМИ: китайский чиновник "сбежал" в США с данными о коронавирусе - РИА Новости, 20.06.2021

СМИ: китайский чиновник "сбежал" в США с данными о коронавирусе

Заместитель министра государственной безопасности КНР Дун Цзинвэй сбежал вместе с дочерью в Соединенные Штаты, сообщило Daily Beast со ссылкой на оппозиционные... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:22

2021-06-20T11:22

2021-06-20T13:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заместитель министра государственной безопасности КНР Дун Цзинвэй сбежал вместе с дочерью в Соединенные Штаты, сообщило Daily Beast со ссылкой на оппозиционные китаеязычные СМИ.По информации издания, чиновник покинул Китай в середине февраля, чтобы передать Вашингтону данные об Уханьском институте вирусологии. Подобные сведения могли повлиять на позицию администрации президента Джо Байдена о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. СМИ подчеркивает, что эта информация не проверена, но если она подтвердится, Дун Цзинвэй может стать самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая. Бывший эксперт Пентагона и ЦРУ Николас Эфтимиадес назвал эти сообщения "только слухами". Он отметил, что такое происходит регулярно в рамках информационной войны между Пекином и китайской оппозицией.Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов, которые посетили Ухань, где изначально "зародилась" пандемия COVID-19. Они посчитали гипотезу о том, что вирус распространился из-за утечки в лаборатории, "весьма маловероятной", и предположили, что SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через другое животное. В США и еще в 13 странах выразили "озабоченность" выводами специалистов и заявили о необходимости "независимого расследования".Китай при этом неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции на тему COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел страны, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение SARS-CoV-2 в Китае назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других.

https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736738839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, министерство обороны сша, воз, джо байден, китай, ухань, сша, в мире