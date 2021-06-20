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В России за сутки 8629 человек выписали после лечения от COVID-19
В России за сутки 8629 человек выписали после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2021
В России за сутки 8629 человек выписали после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 8 629 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 869 972, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:09
2021-06-20T11:09
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 629 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 869 972, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 629 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 869 972", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2 945 человек, в Подмосковье - 955, в Санкт-Петербурге - 439.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки 8629 человек выписали после лечения от COVID-19
11:09 20.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре "Вороновское"
В одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре Вороновское - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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За сутки в России выписали 8629 человек после лечения от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 629 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 869 972, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 629 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 869 972", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 2 945 человек, в Подмосковье - 955, в Санкт-Петербурге - 439.
 
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