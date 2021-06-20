https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737761710.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в регионах РФ зафиксирован в Ингушетии и Северной Осетии (по 0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:07

2021-06-20T11:07

2021-06-20T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика северная осетия - алания

здоровье - общество

республика ингушетия

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в регионах РФ зафиксирован в Ингушетии и Северной Осетии (по 0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания - 0,06%; 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,07%; 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика - 0,09%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html

республика ингушетия

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