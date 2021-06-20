https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737761710.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в регионах РФ зафиксирован в Ингушетии и Северной Осетии (по 0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:07
2021-06-20T11:07
2021-06-20T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика северная осетия - алания
здоровье - общество
республика ингушетия
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в регионах РФ зафиксирован в Ингушетии и Северной Осетии (по 0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания - 0,06%; 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,07%; 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика - 0,09%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика северная осетия - алания, здоровье - общество, республика ингушетия, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19