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В России за сутки умерли 450 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 450 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2021

В России за сутки умерли 450 пациентов с COVID-19

Суточный прирост смертности от COVID-19 в России составил 450 случаев, за время пандемии от коронавируса умерли 129 361 россиян, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:04

2021-06-20T11:04

2021-06-20T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Суточный прирост смертности от COVID-19 в России составил 450 случаев, за время пандемии от коронавируса умерли 129 361 россиян, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 450 смертей... За весь период по России умерло 129 361 человек", - говорится в сообщении.За сутки наибольшее число смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 81 и 73 случая соответственно.

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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