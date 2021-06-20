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В России за сутки умерли 450 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 450 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2021
В России за сутки умерли 450 пациентов с COVID-19
Суточный прирост смертности от COVID-19 в России составил 450 случаев, за время пандемии от коронавируса умерли 129 361 россиян, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:04
2021-06-20T11:04
2021-06-20T11:04
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Суточный прирост смертности от COVID-19 в России составил 450 случаев, за время пандемии от коронавируса умерли 129 361 россиян, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 450 смертей... За весь период по России умерло 129 361 человек", - говорится в сообщении.За сутки наибольшее число смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 81 и 73 случая соответственно.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России за сутки умерли 450 пациентов с COVID-19
Суточный прирост смертности от COVID-19 в России составил 450 случаев