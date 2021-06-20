https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737760677.html
В России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.06.2021
В России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 17 611 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:02
2021-06-20T11:02
2021-06-20T12:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577783624_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_32a704ed5f0d9bf365e4eb690aa26baf.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 611 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Зафиксированы 450 летальных исходов. За сутки выписали 8629 пациентов.Накануне заболели 17 906 человек. Темп прироста сократился на 0,01% — до 0,34%.Больше всего новых заражений выявили в Москве — 8305. Днем ранее в столице фиксировали максимум за время пандемии — 9120. В Московской области — 1638 (1456), в Санкт-Петербурге — 1019 (996).Меньше всего на Чукотке — один человек. Трое заболевших в Ненецком автономном округе и семь — в Еврейской автономной области.С начала пандемии заразились 5 316 826 человек, 4 869 972 пациента выздоровели, 129 361 больной умер.По данным ВОЗ, в мире инфекцию перенесли более 177 миллионов человек, умерли более 3,8 миллиона.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577783624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_701c2ebd7ce7411c4db7589f010aa7a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
В России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом
11:02 20.06.2021 (обновлено: 12:02 20.06.2021)
В России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом