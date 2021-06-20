https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737760677.html

В России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.06.2021

В России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 17 611 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:02

2021-06-20T11:02

2021-06-20T12:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 611 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Зафиксированы 450 летальных исходов. За сутки выписали 8629 пациентов.Накануне заболели 17 906 человек. Темп прироста сократился на 0,01% — до 0,34%.Больше всего новых заражений выявили в Москве — 8305. Днем ранее в столице фиксировали максимум за время пандемии — 9120. В Московской области — 1638 (1456), в Санкт-Петербурге — 1019 (996).Меньше всего на Чукотке — один человек. Трое заболевших в Ненецком автономном округе и семь — в Еврейской автономной области.С начала пандемии заразились 5 316 826 человек, 4 869 972 пациента выздоровели, 129 361 больной умер.По данным ВОЗ, в мире инфекцию перенесли более 177 миллионов человек, умерли более 3,8 миллиона.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество