Собянин сообщил о повторных случаях COVID-19 у людей с "давней" прививкой
09:23 20.06.2021 (обновлено: 10:55 20.06.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повторных случаях COVID-19 из-за индийского штамма
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве выявили случаи повторного заражения коронавирусом, в том числе у прошедших вакцинацию, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
В отличие от "уханьского" штамма, для защиты от "индийского" уровень иммунитета должен быть в два раза выше, напомнил он.
"Те люди, которые не заболели бы в предыдущем штамме китайского коронавируса, сегодня могут заболеть. <...> Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку. Их не так много, но все равно ощущается, что те, кто давно прививку сделали, у них статус падает, титры падают, поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее в Москве объявили о введении новых ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации. Временно закрыты детские площадки, игровые комнаты, зоопарки, фуд-корты, ночью не принимает посетителей общепит. Запрещены любые массовые мероприятия численностью более тысячи человек.
Помимо этого, начинается эксперимент с "бесковидными" ресторанами — в них будет работать только привитый персонал, а посетители должны предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию.
За последние сутки в столице зарегистрировали максимальное число случаев заражения коронавирусом — 9120. Почти у 90% госпитализированных пациентов выявили дельта-штамм, который обнаружили в марте в Индии. По предварительным данным, новый вариант более агрессивен.