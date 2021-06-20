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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737752457.html
Собянин сообщил о повторных случаях COVID-19 у людей с "давней" прививкой
Собянин сообщил о повторных случаях COVID-19 у людей с "давней" прививкой - РИА Новости, 20.06.2021
Собянин сообщил о повторных случаях COVID-19 у людей с "давней" прививкой
В Москве выявили случаи повторного заражения коронавирусом, в том числе у прошедших вакцинацию, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:23
2021-06-20T10:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве выявили случаи повторного заражения коронавирусом, в том числе у прошедших вакцинацию, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.В отличие от "уханьского" штамма, для защиты от "индийского" уровень иммунитета должен быть в два раза выше, напомнил он.Ранее в Москве объявили о введении новых ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации. Временно закрыты детские площадки, игровые комнаты, зоопарки, фуд-корты, ночью не принимает посетителей общепит. Запрещены любые массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Помимо этого, начинается эксперимент с "бесковидными" ресторанами — в них будет работать только привитый персонал, а посетители должны предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию. За последние сутки в столице зарегистрировали максимальное число случаев заражения коронавирусом — 9120. Почти у 90% госпитализированных пациентов выявили дельта-штамм, который обнаружили в марте в Индии. По предварительным данным, новый вариант более агрессивен.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин сообщил о повторных случаях COVID-19 у людей с "давней" прививкой
09:23 20.06.2021 (обновлено: 10:55 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повторных случаях COVID-19 из-за индийского штамма

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве выявили случаи повторного заражения коронавирусом, в том числе у прошедших вакцинацию, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
В отличие от "уханьского" штамма, для защиты от "индийского" уровень иммунитета должен быть в два раза выше, напомнил он.
"Те люди, которые не заболели бы в предыдущем штамме китайского коронавируса, сегодня могут заболеть. <...> Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку. Их не так много, но все равно ощущается, что те, кто давно прививку сделали, у них статус падает, титры падают, поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее в Москве объявили о введении новых ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации. Временно закрыты детские площадки, игровые комнаты, зоопарки, фуд-корты, ночью не принимает посетителей общепит. Запрещены любые массовые мероприятия численностью более тысячи человек.
Помимо этого, начинается эксперимент с "бесковидными" ресторанами — в них будет работать только привитый персонал, а посетители должны предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию.
За последние сутки в столице зарегистрировали максимальное число случаев заражения коронавирусом — 9120. Почти у 90% госпитализированных пациентов выявили дельта-штамм, который обнаружили в марте в Индии. По предварительным данным, новый вариант более агрессивен.
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