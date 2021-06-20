https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737752457.html

Собянин сообщил о повторных случаях COVID-19 у людей с "давней" прививкой

Собянин сообщил о повторных случаях COVID-19 у людей с "давней" прививкой - РИА Новости, 20.06.2021

Собянин сообщил о повторных случаях COVID-19 у людей с "давней" прививкой

В Москве выявили случаи повторного заражения коронавирусом, в том числе у прошедших вакцинацию, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T09:23

2021-06-20T09:23

2021-06-20T10:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве выявили случаи повторного заражения коронавирусом, в том числе у прошедших вакцинацию, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.В отличие от "уханьского" штамма, для защиты от "индийского" уровень иммунитета должен быть в два раза выше, напомнил он.Ранее в Москве объявили о введении новых ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации. Временно закрыты детские площадки, игровые комнаты, зоопарки, фуд-корты, ночью не принимает посетителей общепит. Запрещены любые массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Помимо этого, начинается эксперимент с "бесковидными" ресторанами — в них будет работать только привитый персонал, а посетители должны предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию. За последние сутки в столице зарегистрировали максимальное число случаев заражения коронавирусом — 9120. Почти у 90% госпитализированных пациентов выявили дельта-штамм, который обнаружили в марте в Индии. По предварительным данным, новый вариант более агрессивен.

https://ria.ru/20210620/sobyanin-1737749428.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество