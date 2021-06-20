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Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени - РИА Новости, 20.06.2021
Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
Следователи в Красноярске изучают инцидент, в ходе которого местная жительница с применением силы прилюдно поставила на колени подростка, который, по ее мнению, РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T07:43
2021-06-20T07:43
2021-06-20T07:43
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красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 июн - РИА Новости. Следователи в Красноярске изучают инцидент, в ходе которого местная жительница с применением силы прилюдно поставила на колени подростка, который, по ее мнению, обидел ее сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.По данным СК, в воскресенье в одной из соцсетей появился видеоматериал, где женщина, "применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения". В том же видео предположительно сожитель женщины, затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка.По данным МВД региона, инцидент произошел в Ленинском районе Красноярска. По данным полиции, к ним в отдел с заявлением обратилась мать подростка, сообщив, что неизвестная женщина причинила ее сыну телесные повреждения.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинский район, красноярск, происшествия
Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
Жительница Красноярска прилюдно поставила на колени подростка, который обидел ее сына