https://ria.ru/20210620/koleni-1737746429.html

Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени

Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени - РИА Новости, 20.06.2021

Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени

Следователи в Красноярске изучают инцидент, в ходе которого местная жительница с применением силы прилюдно поставила на колени подростка, который, по ее мнению, РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T07:43

2021-06-20T07:43

2021-06-20T07:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинский район

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 июн - РИА Новости. Следователи в Красноярске изучают инцидент, в ходе которого местная жительница с применением силы прилюдно поставила на колени подростка, который, по ее мнению, обидел ее сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.По данным СК, в воскресенье в одной из соцсетей появился видеоматериал, где женщина, "применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения". В том же видео предположительно сожитель женщины, затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка.По данным МВД региона, инцидент произошел в Ленинском районе Красноярска. По данным полиции, к ним в отдел с заявлением обратилась мать подростка, сообщив, что неизвестная женщина причинила ее сыну телесные повреждения.

https://ria.ru/20210331/shkolnitsa-1603649120.html

россия

ленинский район

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинский район, красноярск, происшествия