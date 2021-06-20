Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210620/kinoteatry-1737780579.html
В Москве возобновят работу летних кинотеатров
В Москве возобновят работу летних кинотеатров - РИА Новости, 20.06.2021
В Москве возобновят работу летних кинотеатров
Москино возобновляет работу летних кинотеатров с 21 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети кинотеатров "Москино". РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T14:34
2021-06-20T17:03
культура
новости культуры
москино
кино
музеон
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575291278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb81cb4d7e4cd8f7b55ce970da7bb9d9.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москино возобновляет работу летних кинотеатров с 21 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети кинотеатров "Москино".Ранее, согласно указу мэра Москвы, Москино отменяло проведение кинопоказов в летних кинотеатрах до 20 июня."Согласно указу Мэра Москвы от 16 июня 2021 г. №32-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ", с 21 июня "Москино" снова готово принимать зрителей на своих летних площадках на территории парков "Сокольники", "Фили" и "Музеон", - сообщили в пресс-службе.В пресс-службе рассказали, что 22 июня в "Москино Музеон" и 23 июня в "Москино Сокольники" состоятся специальные показы "Таксиста" Мартина Скорсезе, отмеченного "Золотой пальмовой ветвью" в Каннах.В "Москино Фили" после недельного перерыва зрители смогут посмотреть комедийный боевик Патрика Хьюзса с Райаном Рейнольдсом а главной роли "Телохранитель жены киллера"."В репертуаре летних кинотеатров - авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры, классика мирового кинематографа", - добавили в пресс-службе.Кинотеатр "Москино Музеон" рассчитан на 300 посадочных мест. В целях безопасности в кинотеатре действует свободная рассадка с соблюдением социальной дистанции.
https://ria.ru/20210618/multfilm-1737468297.html
https://ria.ru/20210617/kino-1737290817.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575291278_168:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5ac77b5a1bd08735470d11f7ee28c2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, москино, кино, музеон, москва
В Москве возобновят работу летних кинотеатров
14:34 20.06.2021 (обновлено: 17:03 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ Москве возобновили работу кинотеатры
В Москве возобновили работу кинотеатры - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Москве возобновят работу летних кинотеатров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москино возобновляет работу летних кинотеатров с 21 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети кинотеатров "Москино".
Ранее, согласно указу мэра Москвы, Москино отменяло проведение кинопоказов в летних кинотеатрах до 20 июня.
"Согласно указу Мэра Москвы от 16 июня 2021 г. №32-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ", с 21 июня "Москино" снова готово принимать зрителей на своих летних площадках на территории парков "Сокольники", "Фили" и "Музеон", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе рассказали, что 22 июня в "Москино Музеон" и 23 июня в "Москино Сокольники" состоятся специальные показы "Таксиста" Мартина Скорсезе, отмеченного "Золотой пальмовой ветвью" в Каннах.
Кадр из мультфильма Лука
18 июня, 08:00Культура
"Лука" — самый летний мультфильм про итальянского мальчика-амфибию
В "Москино Фили" после недельного перерыва зрители смогут посмотреть комедийный боевик Патрика Хьюзса с Райаном Рейнольдсом а главной роли "Телохранитель жены киллера".
"В репертуаре летних кинотеатров - авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры, классика мирового кинематографа", - добавили в пресс-службе.
Кинотеатр "Москино Музеон" рассчитан на 300 посадочных мест. В целях безопасности в кинотеатре действует свободная рассадка с соблюдением социальной дистанции.
Анжелина Джоли - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 08:00Культура
Харизматичное зло. Локи, Ганнибал, Малефисента — почему они интереснее
 
КультураНовости культурыМоскиноКиноМузеонМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
07:15В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:12Новак: нужно учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок
06:54В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
Лента новостейМолния