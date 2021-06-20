https://ria.ru/20210620/kinoteatry-1737780579.html
В Москве возобновят работу летних кинотеатров
В Москве возобновят работу летних кинотеатров - РИА Новости, 20.06.2021
В Москве возобновят работу летних кинотеатров
Москино возобновляет работу летних кинотеатров с 21 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети кинотеатров "Москино". РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T14:34
2021-06-20T14:34
2021-06-20T17:03
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москино возобновляет работу летних кинотеатров с 21 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети кинотеатров "Москино".Ранее, согласно указу мэра Москвы, Москино отменяло проведение кинопоказов в летних кинотеатрах до 20 июня."Согласно указу Мэра Москвы от 16 июня 2021 г. №32-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ", с 21 июня "Москино" снова готово принимать зрителей на своих летних площадках на территории парков "Сокольники", "Фили" и "Музеон", - сообщили в пресс-службе.В пресс-службе рассказали, что 22 июня в "Москино Музеон" и 23 июня в "Москино Сокольники" состоятся специальные показы "Таксиста" Мартина Скорсезе, отмеченного "Золотой пальмовой ветвью" в Каннах.В "Москино Фили" после недельного перерыва зрители смогут посмотреть комедийный боевик Патрика Хьюзса с Райаном Рейнольдсом а главной роли "Телохранитель жены киллера"."В репертуаре летних кинотеатров - авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры, классика мирового кинематографа", - добавили в пресс-службе.Кинотеатр "Москино Музеон" рассчитан на 300 посадочных мест. В целях безопасности в кинотеатре действует свободная рассадка с соблюдением социальной дистанции.
https://ria.ru/20210618/multfilm-1737468297.html
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новости культуры, москино, кино, музеон, москва
В Москве возобновят работу летних кинотеатров
14:34 20.06.2021 (обновлено: 17:03 20.06.2021)
В Москве возобновят работу летних кинотеатров