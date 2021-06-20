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Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов - РИА Новости, 20.06.2021
Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
Хакеры группы Anonymous обвинили власти Перу, в частности временного президента страны Франсиско Сагасти и Национальное жюри по выборам (JNE), в предвзятости во РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:24
2021-06-20T08:24
anonymous
кейко фухимори
перу
альберто фухимори
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Хакеры группы Anonymous обвинили власти Перу, в частности временного президента страны Франсиско Сагасти и Национальное жюри по выборам (JNE), в предвзятости во время президентских выборов и пригрозили главе JNE Хорхе Саласу Аренасу публикацией компромата, если он не уйдет в отставку.Национальное жюри по выборам - это конституционно автономный орган, деятельность которого направлена на осуществление правосудия в вопросах, касающихся выборов."В поисках правды мы обнаружили множество доказательств фальсификаций, а также переговоров, проводимых посредниками, особенно с Хорхе Саласом Аренасом, судьями и другим людьми, связанными с политикой. Именно поэтому мы даем главе Национального жюри по выборам 48 часов, чтобы он подал в отставку", - говорится в видеообращении, которое хакеры опубликовали в Twitter.Если Аренас этого не сделает, Anonymous угрожает опубликовать аудио, документы и отчеты о движении средств по зарубежным банковским счетам, которые "продемонстрируют его вину и недостаточную нейтральность".Хакеры группы Anonymous используют взломы для продвижения политических идей и оказания влияния на крупных бизнесменов и политиков.Ранее сообщалось, что Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента страны, набрав 50,125% голосов по итогам обработки и подсчета всех бюллетеней. Его соперница Кейко Фухимори, дочь экс-президента Альберто Фухимори, баллотировавшаяся от партии "Народная сила", набрала 49,875%.Фухимори заявляла о нарушениях на выборах еще в ходе подсчета голосов. На прошлой неделе она призвала Национальную избирательную комиссию признать недействительными примерно 200 тысяч бюллетеней.
https://ria.ru/20210615/peru-1737150044.html
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anonymous, кейко фухимори, перу, альберто фухимори, в мире
Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
08:24 20.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Хакеры группы Anonymous пригрозили главе Национального жюри по выборам публикацией компромата

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Хакеры группы Anonymous обвинили власти Перу, в частности временного президента страны Франсиско Сагасти и Национальное жюри по выборам (JNE), в предвзятости во время президентских выборов и пригрозили главе JNE Хорхе Саласу Аренасу публикацией компромата, если он не уйдет в отставку.
Национальное жюри по выборам - это конституционно автономный орган, деятельность которого направлена на осуществление правосудия в вопросах, касающихся выборов.
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 23:51
На выборах президента Перу победил Педро Кастильо
"В поисках правды мы обнаружили множество доказательств фальсификаций, а также переговоров, проводимых посредниками, особенно с Хорхе Саласом Аренасом, судьями и другим людьми, связанными с политикой. Именно поэтому мы даем главе Национального жюри по выборам 48 часов, чтобы он подал в отставку", - говорится в видеообращении, которое хакеры опубликовали в Twitter.
Если Аренас этого не сделает, Anonymous угрожает опубликовать аудио, документы и отчеты о движении средств по зарубежным банковским счетам, которые "продемонстрируют его вину и недостаточную нейтральность".
Хакеры группы Anonymous используют взломы для продвижения политических идей и оказания влияния на крупных бизнесменов и политиков.
Ранее сообщалось, что Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента страны, набрав 50,125% голосов по итогам обработки и подсчета всех бюллетеней. Его соперница Кейко Фухимори, дочь экс-президента Альберто Фухимори, баллотировавшаяся от партии "Народная сила", набрала 49,875%.
Фухимори заявляла о нарушениях на выборах еще в ходе подсчета голосов. На прошлой неделе она призвала Национальную избирательную комиссию признать недействительными примерно 200 тысяч бюллетеней.
Кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори во время предвыборного митинга в Лиме - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 10:14
Фухимори лидирует на выборах главы Перу поcле подсчета 73,7% голосов
 
AnonymousКейко ФухимориПеруАльберто ФухимориВ мире
 
 
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