https://ria.ru/20210620/khakery-1737747731.html

Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов

Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов - РИА Новости, 20.06.2021

Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов

Хакеры группы Anonymous обвинили власти Перу, в частности временного президента страны Франсиско Сагасти и Национальное жюри по выборам (JNE), в предвзятости во РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T08:24

2021-06-20T08:24

2021-06-20T08:24

anonymous

кейко фухимори

перу

альберто фухимори

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Хакеры группы Anonymous обвинили власти Перу, в частности временного президента страны Франсиско Сагасти и Национальное жюри по выборам (JNE), в предвзятости во время президентских выборов и пригрозили главе JNE Хорхе Саласу Аренасу публикацией компромата, если он не уйдет в отставку.Национальное жюри по выборам - это конституционно автономный орган, деятельность которого направлена на осуществление правосудия в вопросах, касающихся выборов."В поисках правды мы обнаружили множество доказательств фальсификаций, а также переговоров, проводимых посредниками, особенно с Хорхе Саласом Аренасом, судьями и другим людьми, связанными с политикой. Именно поэтому мы даем главе Национального жюри по выборам 48 часов, чтобы он подал в отставку", - говорится в видеообращении, которое хакеры опубликовали в Twitter.Если Аренас этого не сделает, Anonymous угрожает опубликовать аудио, документы и отчеты о движении средств по зарубежным банковским счетам, которые "продемонстрируют его вину и недостаточную нейтральность".Хакеры группы Anonymous используют взломы для продвижения политических идей и оказания влияния на крупных бизнесменов и политиков.Ранее сообщалось, что Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента страны, набрав 50,125% голосов по итогам обработки и подсчета всех бюллетеней. Его соперница Кейко Фухимори, дочь экс-президента Альберто Фухимори, баллотировавшаяся от партии "Народная сила", набрала 49,875%.Фухимори заявляла о нарушениях на выборах еще в ходе подсчета голосов. На прошлой неделе она призвала Национальную избирательную комиссию признать недействительными примерно 200 тысяч бюллетеней.

https://ria.ru/20210615/peru-1737150044.html

https://ria.ru/20210607/peru-1735948370.html

перу

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anonymous, кейко фухимори, перу, альберто фухимори, в мире