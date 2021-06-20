Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
Хакеры группы Anonymous пригрозили главе Национального жюри по выборам публикацией компромата
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Хакеры группы Anonymous обвинили власти Перу, в частности временного президента страны Франсиско Сагасти и Национальное жюри по выборам (JNE), в предвзятости во время президентских выборов и пригрозили главе JNE Хорхе Саласу Аренасу публикацией компромата, если он не уйдет в отставку.
Национальное жюри по выборам - это конституционно автономный орган, деятельность которого направлена на осуществление правосудия в вопросах, касающихся выборов.
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"В поисках правды мы обнаружили множество доказательств фальсификаций, а также переговоров, проводимых посредниками, особенно с Хорхе Саласом Аренасом, судьями и другим людьми, связанными с политикой. Именно поэтому мы даем главе Национального жюри по выборам 48 часов, чтобы он подал в отставку", - говорится в видеообращении, которое хакеры опубликовали в Twitter.
Если Аренас этого не сделает, Anonymous угрожает опубликовать аудио, документы и отчеты о движении средств по зарубежным банковским счетам, которые "продемонстрируют его вину и недостаточную нейтральность".
As the alleged Anonymous video claims to have information about electoral fraud in Peru, if true, who do you think cheated most...— Anonymous (@YourAnonCentral) June 20, 2021
Keiko Fujimori or Pedro Castillo? #opperu
Read about it here: https://t.co/pQxaXpVuSMhttps://t.co/sXOVtM7ewK
Хакеры группы Anonymous используют взломы для продвижения политических идей и оказания влияния на крупных бизнесменов и политиков.
Ранее сообщалось, что Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента страны, набрав 50,125% голосов по итогам обработки и подсчета всех бюллетеней. Его соперница Кейко Фухимори, дочь экс-президента Альберто Фухимори, баллотировавшаяся от партии "Народная сила", набрала 49,875%.
Фухимори заявляла о нарушениях на выборах еще в ходе подсчета голосов. На прошлой неделе она призвала Национальную избирательную комиссию признать недействительными примерно 200 тысяч бюллетеней.