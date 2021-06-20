https://ria.ru/20210620/kerch-1737767815.html
Расчистка Керчи от последствий наводнения займет неделю, заявил мэр
Расчистка Керчи от последствий наводнения займет неделю, заявил мэр - РИА Новости, 20.06.2021
Расчистка Керчи от последствий наводнения займет неделю, заявил мэр
Основные работы по расчистке Керчи от последствий наводнения займут неделю, сообщил глава администрации крымского города Сергей Бороздин. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:17
2021-06-20T12:17
2021-06-20T12:17
подтопления в крыму
сергей бороздин
ефим фикс
керчь
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Основные работы по расчистке Керчи от последствий наводнения займут неделю, сообщил глава администрации крымского города Сергей Бороздин.Ранее в воскресенье первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что вода сошла с улиц Керчи, город постепенно возвращается к привычной жизни. Водоснабжение и электроснабжение восстановлено. Проводится расчистка улиц, дворов от мусора и грязи, откачивается вода с подвалов."Планируем за неделю город отчистить от последствий стихии и еще неделю будем дорабатывать по общественным зонам", - сказал журналистам Бороздин.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20210620/yalta-1737751782.html
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подтопления в крыму, сергей бороздин, ефим фикс, керчь, ялта, происшествия
Расчистка Керчи от последствий наводнения займет неделю, заявил мэр
Мэр Керчи сообщил, что работы по расчистке города от последствий наводнения займут неделю