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С улиц Керчи сошла вода
С улиц Керчи сошла вода - РИА Новости, 20.06.2021
С улиц Керчи сошла вода
Вода схлынула с улиц Керчи, город постепенно возвращается к привычной жизни, сообщил РИА Новости куратор керченского региона, первый вице-спикер крымского... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:23
2021-06-20T13:05
подтопление на востоке крыма
ефим фикс
керчь
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Вода схлынула с улиц Керчи, город постепенно возвращается к привычной жизни, сообщил РИА Новости куратор керченского региона, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс."Вода сошла с улиц. Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Чистят дворы, вывозят мусор и грязь, откачивают воду из подвальных помещений. Водоснабжение, электроснабжение, движение городского маршрутного транспорта восстановлено", - сказал РИА Новости Фикс.По его словам, в город поступает гуманитарная помощь для жителей, оказавшихся в зоне подтопления.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи. На следующий день ливни добрались до Ялты, где вышли из берегов реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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Поврежденные автомобили убирают с улиц крымских городов
Более 70 поврежденных автомобилей убрали спасатели из рек и с улиц крымских городов после потопа
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подтопление на востоке крыма, ефим фикс, керчь, ялта, республика крым, происшествия
С улиц Керчи сошла вода
10:23 20.06.2021 (обновлено: 13:05 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в Керчи из-за ливней
Последствия подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Керчи началось возвращение к привычной жизни после наводнения

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Вода схлынула с улиц Керчи, город постепенно возвращается к привычной жизни, сообщил РИА Новости куратор керченского региона, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Вода сошла с улиц. Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Чистят дворы, вывозят мусор и грязь, откачивают воду из подвальных помещений. Водоснабжение, электроснабжение, движение городского маршрутного транспорта восстановлено", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, в город поступает гуманитарная помощь для жителей, оказавшихся в зоне подтопления.
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи. На следующий день ливни добрались до Ялты, где вышли из берегов реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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Подтопление на востоке КрымаЕфим ФиксКерчьЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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