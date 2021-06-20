https://ria.ru/20210620/kerch-1737757308.html

С улиц Керчи сошла вода

С улиц Керчи сошла вода - РИА Новости, 20.06.2021

С улиц Керчи сошла вода

Вода схлынула с улиц Керчи, город постепенно возвращается к привычной жизни, сообщил РИА Новости куратор керченского региона, первый вице-спикер крымского... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T10:23

2021-06-20T10:23

2021-06-20T13:05

подтопление на востоке крыма

ефим фикс

керчь

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Вода схлынула с улиц Керчи, город постепенно возвращается к привычной жизни, сообщил РИА Новости куратор керченского региона, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс."Вода сошла с улиц. Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Чистят дворы, вывозят мусор и грязь, откачивают воду из подвальных помещений. Водоснабжение, электроснабжение, движение городского маршрутного транспорта восстановлено", - сказал РИА Новости Фикс.По его словам, в город поступает гуманитарная помощь для жителей, оказавшихся в зоне подтопления.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи. На следующий день ливни добрались до Ялты, где вышли из берегов реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210620/vodopad-1737749095.html

керчь

ялта

республика крым

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Поврежденные автомобили убирают с улиц крымских городов Более 70 поврежденных автомобилей убрали спасатели из рек и с улиц крымских городов после потопа 2021-06-20T10:23 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, ефим фикс, керчь, ялта, республика крым, происшествия