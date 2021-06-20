https://ria.ru/20210620/kanada-1737750187.html

В Канаде пять человек пострадали при стрельбе на дне рождения ребенка

В Канаде пять человек пострадали при стрельбе на дне рождения ребенка - РИА Новости, 20.06.2021

В Канаде пять человек пострадали при стрельбе на дне рождения ребенка

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы во время празднования дня рождения ребенка в канадском городе Торонто, сообщает телеканал Global... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T08:53

2021-06-20T08:53

2021-06-20T08:53

торонто

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151320/23/1513202362_176:0:2016:1035_1920x0_80_0_0_b2dbf14e206e8ac3ceda498db395d7fe.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы во время празднования дня рождения ребенка в канадском городе Торонто, сообщает телеканал Global News со ссылкой на официальных лиц.Сообщается, что ранения получили трое детей и двое взрослых. Представитель службы скорой помощи заявила телеканалу, что один ребенок находится в тяжелом состоянии.Как заявила представитель полиции Торонто, есть несколько подозреваемых, которые сбежали с места инцидента. Причины стрельбы пока неизвестны.

https://ria.ru/20210618/strelba-1737503572.html

торонто

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

торонто, в мире