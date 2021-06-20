https://ria.ru/20210620/kanada-1737750187.html
В Канаде пять человек пострадали при стрельбе на дне рождения ребенка
В Канаде пять человек пострадали при стрельбе на дне рождения ребенка - РИА Новости, 20.06.2021
В Канаде пять человек пострадали при стрельбе на дне рождения ребенка
По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы во время празднования дня рождения ребенка в канадском городе Торонто, сообщает телеканал Global... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:53
2021-06-20T08:53
2021-06-20T08:53
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы во время празднования дня рождения ребенка в канадском городе Торонто, сообщает телеканал Global News со ссылкой на официальных лиц.Сообщается, что ранения получили трое детей и двое взрослых. Представитель службы скорой помощи заявила телеканалу, что один ребенок находится в тяжелом состоянии.Как заявила представитель полиции Торонто, есть несколько подозреваемых, которые сбежали с места инцидента. Причины стрельбы пока неизвестны.
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торонто, в мире
В Канаде пять человек пострадали при стрельбе на дне рождения ребенка
По меньшей мере пять человек пострадали во время стрельбы на дне рождения ребенка в Торонто