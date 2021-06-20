https://ria.ru/20210620/kabinet-1737800610.html
Путина засняли за работой на борту президентского лайнера
Путина засняли за работой на борту президентского лайнера - РИА Новости, 20.06.2021
Путина засняли за работой на борту президентского лайнера
Владимира Путина показали за работой во время полета на женевский саммит с президентом США Джо Байденом. Кадры "России 1" опубликовал телеграм-канал "Пул N3". РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:40
2021-06-20T17:40
2021-06-20T18:46
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владимир путин
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимира Путина показали за работой во время полета на женевский саммит с президентом США Джо Байденом. Кадры "России 1" опубликовал телеграм-канал "Пул N3". На видео запечатлена обстановка в кабинете главы государства на президентском борту, в частности стол с кожаными креслами, а также набор подушек и одеял. Перед переговорами с американским коллегой Путин изучал документы. На кадрах зафиксировали момент, когда лайнер вошел в зону турбулентности — российский лидер не прервал работу. Первая встреча президентов России и США состоялась в среду 16 июня в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Москва и Вашингтон подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
https://ria.ru/20200618/1573155434.html
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Путина засняли за работой на борту президентского лайнера
17:40 20.06.2021 (обновлено: 18:46 20.06.2021)
Путина засняли за работой на борту президентского лайнера перед встречей с Байденом