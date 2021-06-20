https://ria.ru/20210620/kabinet-1737800610.html

Путина засняли за работой на борту президентского лайнера

Путина засняли за работой на борту президентского лайнера - РИА Новости, 20.06.2021

Путина засняли за работой на борту президентского лайнера

Владимира Путина показали за работой во время полета на женевский саммит с президентом США Джо Байденом. Кадры "России 1" опубликовал телеграм-канал "Пул N3". РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T17:40

2021-06-20T17:40

2021-06-20T18:46

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155839/61/1558396167_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_94ef367b08170e2dcba2a575cc138369.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимира Путина показали за работой во время полета на женевский саммит с президентом США Джо Байденом. Кадры "России 1" опубликовал телеграм-канал "Пул N3". На видео запечатлена обстановка в кабинете главы государства на президентском борту, в частности стол с кожаными креслами, а также набор подушек и одеял. Перед переговорами с американским коллегой Путин изучал документы. На кадрах зафиксировали момент, когда лайнер вошел в зону турбулентности — российский лидер не прервал работу. Первая встреча президентов России и США состоялась в среду 16 июня в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Москва и Вашингтон подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

https://ria.ru/20200618/1573155434.html

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире