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Путина засняли за работой на борту президентского лайнера
Путина засняли за работой на борту президентского лайнера - РИА Новости, 20.06.2021
Путина засняли за работой на борту президентского лайнера
Владимира Путина показали за работой во время полета на женевский саммит с президентом США Джо Байденом. Кадры "России 1" опубликовал телеграм-канал "Пул N3". РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:40
2021-06-20T18:46
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимира Путина показали за работой во время полета на женевский саммит с президентом США Джо Байденом. Кадры "России 1" опубликовал телеграм-канал "Пул N3". На видео запечатлена обстановка в кабинете главы государства на президентском борту, в частности стол с кожаными креслами, а также набор подушек и одеял. Перед переговорами с американским коллегой Путин изучал документы. На кадрах зафиксировали момент, когда лайнер вошел в зону турбулентности — российский лидер не прервал работу. Первая встреча президентов России и США состоялась в среду 16 июня в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Москва и Вашингтон подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Путина засняли за работой на борту президентского лайнера
17:40 20.06.2021 (обновлено: 18:46 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Филатов / Перейти в фотобанкВладимир Путин на борту президентского самолета
Владимир Путин на борту президентского самолета - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Илья Филатов
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Путина засняли за работой на борту президентского лайнера перед встречей с Байденом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимира Путина показали за работой во время полета на женевский саммит с президентом США Джо Байденом. Кадры "России 1" опубликовал телеграм-канал "Пул N3".
На видео запечатлена обстановка в кабинете главы государства на президентском борту, в частности стол с кожаными креслами, а также набор подушек и одеял.
Перед переговорами с американским коллегой Путин изучал документы. На кадрах зафиксировали момент, когда лайнер вошел в зону турбулентности — российский лидер не прервал работу.
Первая встреча президентов России и США состоялась в среду 16 июня в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Москва и Вашингтон подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
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Путин показал секретную комнату в личном кабинете
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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