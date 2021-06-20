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Ульянов оценил необходимости продлить договор о проверках МАГАТЭ в Иране
Ульянов оценил необходимости продлить договор о проверках МАГАТЭ в Иране - РИА Новости, 20.06.2021
Ульянов оценил необходимости продлить договор о проверках МАГАТЭ в Иране
Нет необходимости продлевать техническое соглашение о проверках МАГАТЭ в Иране, срок которого истекает 24 июня, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:09
2021-06-20T17:09
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
магатэ
иран
в мире
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ВЕНА, 20 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Нет необходимости продлевать техническое соглашение о проверках МАГАТЭ в Иране, срок которого истекает 24 июня, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Я думаю, что никакого продления не будет, потому что необходимости нет: действуют прежние решения. Если все они будут оставаться в силе, формального решения о продлении не потребуется, как мне кажется", - сказал Ульянов.Шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в воскресенье завершился в Вене.Иран 23 февраля ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ в связи с законом "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающим приостановку расширенных проверок и дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ.В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.При этом перед началом ограничения работы международной организации Тегеран заключил с ней временное соглашение, предполагающее продолжение "необходимой" верификационной деятельности и мониторинга в Иране в течение трех месяцев. По истечении этого срока соглашение продлили ещё на месяц - до 24 июня.
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, иран, в мире
Ульянов оценил необходимости продлить договор о проверках МАГАТЭ в Иране
17:09 20.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ульянов заявил, что необходимости продлевать соглашение о проверках МАГАТЭ в Иране нет

Читать ria.ru в
ВЕНА, 20 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Нет необходимости продлевать техническое соглашение о проверках МАГАТЭ в Иране, срок которого истекает 24 июня, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я думаю, что никакого продления не будет, потому что необходимости нет: действуют прежние решения. Если все они будут оставаться в силе, формального решения о продлении не потребуется, как мне кажется", - сказал Ульянов.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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Постпред России в Вене объяснил, почему необходимо восстановить СВПД
Шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в воскресенье завершился в Вене.
Иран 23 февраля ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ в связи с законом "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающим приостановку расширенных проверок и дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ.
В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.
При этом перед началом ограничения работы международной организации Тегеран заключил с ней временное соглашение, предполагающее продолжение "необходимой" верификационной деятельности и мониторинга в Иране в течение трех месяцев. По истечении этого срока соглашение продлили ещё на месяц - до 24 июня.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновМАГАТЭИранВ мире
 
 
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