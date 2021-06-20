https://ria.ru/20210620/iran-1737797857.html

Ульянов оценил необходимости продлить договор о проверках МАГАТЭ в Иране

Ульянов оценил необходимости продлить договор о проверках МАГАТЭ в Иране - РИА Новости, 20.06.2021

Ульянов оценил необходимости продлить договор о проверках МАГАТЭ в Иране

Нет необходимости продлевать техническое соглашение о проверках МАГАТЭ в Иране, срок которого истекает 24 июня, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T17:09

2021-06-20T17:09

2021-06-20T17:09

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

магатэ

иран

в мире

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ВЕНА, 20 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Нет необходимости продлевать техническое соглашение о проверках МАГАТЭ в Иране, срок которого истекает 24 июня, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Я думаю, что никакого продления не будет, потому что необходимости нет: действуют прежние решения. Если все они будут оставаться в силе, формального решения о продлении не потребуется, как мне кажется", - сказал Ульянов.Шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в воскресенье завершился в Вене.Иран 23 февраля ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ в связи с законом "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающим приостановку расширенных проверок и дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ.В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.При этом перед началом ограничения работы международной организации Тегеран заключил с ней временное соглашение, предполагающее продолжение "необходимой" верификационной деятельности и мониторинга в Иране в течение трех месяцев. По истечении этого срока соглашение продлили ещё на месяц - до 24 июня.

https://ria.ru/20210609/svpd-1736227158.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/blinken-1736198485.html

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, иран, в мире