Стороны переговоров по СВПД приблизились к соглашению, заявили в Тегеране
© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружений в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
В МИД Ирана заявили, что стороны переговоров по СВПД как никогда приблизились к соглашению
ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Стороны переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) как никогда приблизились к достижению соглашения, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы как никогда приблизились к соглашению, однако преодоление разрыва между нами и достижение окончательного соглашения не является легкой задачей и требует решений", - сказал Аракчи иранскому телевидению.
По его словам, участники переговоров в Вене решили ряд проблем, но не все.
"Сегодня стало ясно, в каких направлениях можно решить вопросы, а в каких невозможно. Таким образом, пришло время для всех сторон, особенно для тех, кто ведет с нами переговоры, принять решения", - добавил Аракчи.
Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля. 12 июня начался шестой раунд консультаций.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.