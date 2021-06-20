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Стороны переговоров по СВПД приблизились к соглашению, заявили в Тегеране
Стороны переговоров по СВПД приблизились к соглашению, заявили в Тегеране - РИА Новости, 20.06.2021
Стороны переговоров по СВПД приблизились к соглашению, заявили в Тегеране
Стороны переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) как никогда приблизились к... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:52
2021-06-20T13:52
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
аббас аракчи
магатэ
франция
тегеран (город)
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Стороны переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) как никогда приблизились к достижению соглашения, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."Мы как никогда приблизились к соглашению, однако преодоление разрыва между нами и достижение окончательного соглашения не является легкой задачей и требует решений", - сказал Аракчи иранскому телевидению.По его словам, участники переговоров в Вене решили ряд проблем, но не все."Сегодня стало ясно, в каких направлениях можно решить вопросы, а в каких невозможно. Таким образом, пришло время для всех сторон, особенно для тех, кто ведет с нами переговоры, принять решения", - добавил Аракчи.Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля. 12 июня начался шестой раунд консультаций.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210609/svpd-1736227158.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аббас аракчи, магатэ, франция, тегеран (город), иран, в мире
Стороны переговоров по СВПД приблизились к соглашению, заявили в Тегеране
13:52 20.06.2021
 
© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружений в Тегеране, Иран
Выставка вооружений в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© AP Photo / Vahid Salemi

В МИД Ирана заявили, что стороны переговоров по СВПД как никогда приблизились к соглашению

Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Стороны переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) как никогда приблизились к достижению соглашения, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы как никогда приблизились к соглашению, однако преодоление разрыва между нами и достижение окончательного соглашения не является легкой задачей и требует решений", - сказал Аракчи иранскому телевидению.
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Постпред России в Вене объяснил, почему необходимо восстановить СВПД
По его словам, участники переговоров в Вене решили ряд проблем, но не все.
"Сегодня стало ясно, в каких направлениях можно решить вопросы, а в каких невозможно. Таким образом, пришло время для всех сторон, особенно для тех, кто ведет с нами переговоры, принять решения", - добавил Аракчи.
Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля. 12 июня начался шестой раунд консультаций.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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