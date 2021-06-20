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Туризм
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Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции
Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции - РИА Новости, 20.06.2021
Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции
Известный греческий метеоролог Яннис Каллианос прогнозирует почти 45-градусную жару в Греции и большое количество африканской пыли в ближайшие дни. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:39
2021-06-20T08:39
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АФИНЫ, 20 июн - РИА Новости. Известный греческий метеоролог Яннис Каллианос прогнозирует почти 45-градусную жару в Греции и большое количество африканской пыли в ближайшие дни.В Греции последние дни установилась жаркая погода. По данным Национальной афинской обсерватории, в некоторых районах температура воздуха повышалась до 35 градусов по Цельсию.Национальная метеорологическая служба EMY в прогнозе сообщает, что температура будет расти по всей стране и в среду - четверг на материке достигнет местами от 38 до 41 градуса, на островах и в прибрежных районах будет на 3-4 градуса ниже.Каллианос прогнозирует более высокие температуры. "Приближается сильная жара!" - написал Каллианос на своей странице в Facebook."Со вторника, 22 июня, и по крайней мере до следующих выходных, 26-27 июня, нашу страну посетят очень горячие воздушные массы из северных и северо-западных регионов Африки. Поскольку они покроют большую часть Средиземного моря, они быстро достигнут Греции", - сообщил метеоролог.По его словам, эта волна жары будет сопровождаться тремя важными особенностями."Она продлится долго. По крайней мере, шесть-семь дней, и с тенденцией к тому, чтобы длиться дольше. Этот сценарий еще не выяснен. Она начнется во вторник с более умеренными температурами (37-38 градусов по Цельсию и местами немного выше), но со среды температура повысится", - написал Каллианос.Максимальные температуры в чувствительных к жаре районах будут достигать 41-42 градусов по Цельсию, а в некоторых областях и выше. К концу недели существует вероятность повышения температуры до 43-44 градусов. "Временами будет пыль из Африки в довольно высоких концентрациях", - пишет специалист."Наберитесь терпения, обслужите кондиционеры, заведите вентиляторы, если их у вас нет, и организуйте свою программу так, чтобы вы как можно меньше подвергались воздействию солнца", - посоветовал метеоролог.
https://ria.ru/20210619/gretsiya-1737666499.html
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средиземное море, новости - туризм, африка, греция, в мире
Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции
08:39 20.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
Туристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Метеоролог Каллианос предупредил о 40-градусной жаре в Греции и африканской пыли

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АФИНЫ, 20 июн - РИА Новости. Известный греческий метеоролог Яннис Каллианос прогнозирует почти 45-градусную жару в Греции и большое количество африканской пыли в ближайшие дни.
В Греции последние дни установилась жаркая погода. По данным Национальной афинской обсерватории, в некоторых районах температура воздуха повышалась до 35 градусов по Цельсию.
Национальная метеорологическая служба EMY в прогнозе сообщает, что температура будет расти по всей стране и в среду - четверг на материке достигнет местами от 38 до 41 градуса, на островах и в прибрежных районах будет на 3-4 градуса ниже.
Каллианос прогнозирует более высокие температуры. "Приближается сильная жара!" - написал Каллианос на своей странице в Facebook.
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"Со вторника, 22 июня, и по крайней мере до следующих выходных, 26-27 июня, нашу страну посетят очень горячие воздушные массы из северных и северо-западных регионов Африки. Поскольку они покроют большую часть Средиземного моря, они быстро достигнут Греции", - сообщил метеоролог.
По его словам, эта волна жары будет сопровождаться тремя важными особенностями.
"Она продлится долго. По крайней мере, шесть-семь дней, и с тенденцией к тому, чтобы длиться дольше. Этот сценарий еще не выяснен. Она начнется во вторник с более умеренными температурами (37-38 градусов по Цельсию и местами немного выше), но со среды температура повысится", - написал Каллианос.
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Максимальные температуры в чувствительных к жаре районах будут достигать 41-42 градусов по Цельсию, а в некоторых областях и выше. К концу недели существует вероятность повышения температуры до 43-44 градусов. "Временами будет пыль из Африки в довольно высоких концентрациях", - пишет специалист.
"Наберитесь терпения, обслужите кондиционеры, заведите вентиляторы, если их у вас нет, и организуйте свою программу так, чтобы вы как можно меньше подвергались воздействию солнца", - посоветовал метеоролог.
 
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