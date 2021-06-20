https://ria.ru/20210620/gosduma-1737764495.html
Депутаты Госдумы рассказали об ожиданиях от встречи с Путиным
Депутаты Госдумы рассказали об ожиданиях от встречи с Путиным - РИА Новости, 20.06.2021
Депутаты Госдумы рассказали об ожиданиях от встречи с Путиным
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Большом Кремлевском дворце с депутатами Госдумы в связи с окончанием работы седьмого созыва -... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:33
2021-06-20T11:33
2021-06-20T11:37
россия
сергей миронов
госдума рф
николай коломейцев
вячеслав володин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Большом Кремлевском дворце с депутатами Госдумы в связи с окончанием работы седьмого созыва - парламентарии по-разному относятся к предстоящему мероприятию, видя в нем либо исключительно "протокольный", формальный характер, либо возможность обсудить с президентом какие-либо важные, актуальные проблемы.Пленарный режим весенней сессии 2021 года завершился для Госдумы VII созыва 18 июня. После этого депутаты будут работать в регионах до 18 июля, когда завершится уже сама сессия. Выборы в Госдуму следующего созыва состоятся 19 сентября."Я думаю, наверняка президент будет говорить про то, что сделано, поблагодарит нас за работу, все фракции. Я думаю, что он будет говорить о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать… Какие меры принимать - всем обществом, независимо от того, в какой ты партии. Есть одна большая страна, наша единая Россия, на которую мы должны работать - в первую очередь на людей, этнос. Во главе угла должен стоять человек", - сказала РИА Новости первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Раиса Кармазина.По ее мнению, обязательно на встрече с главой государства речь пойдет и о предстоящих в стране осенью выборах. "Путин всегда говорит о честных выборах, о том, чтобы была честная борьба и полемика, - не так что собираем статистку, что всё плохо, а о том, какой выход, что нужно сделать. Дискуссия всегда должна быть предметной и приводить к какому-то положительному результату", - добавила Кармазина.В оппозиционных фракциях, КПРФ и ЛДПР, не ждут чего-то интересного от встречи, полагая, что все завершится достаточно быстро и "бессобытийно" для депутатов. "Эта встреча носит исключительно протокольный характер, она не подразумевает собой ведение диалога с президентом. Это протокольное мероприятие, в ходе которого президент поблагодарит депутатов и попрощается, я так понимаю. Но не он уходит, а Государственная Дума. Назначены новые выборы, и, скорее всего, процентов 40 депутатов в нее уже не вернутся... Думаю, это мероприятие на 15-20 минут. Десять из них - речь президента, пять - ответная речь председателя Думы. Ну и - "всем спасибо", бокалы шампанского, идите работайте в свои регионы", - заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, член президиума фракции ЛДПР Игорь Лебедев.Он также обратил внимание на то, ранее президент РФ приезжал в Думу на ее заключительные заседания, а сейчас встречу назначили в Кремле. По мнению Лебедева, это связано с ковидными ограничениями: "Видимо, там легче соблюдать социальную дистанцию". Перед встречей с главой государства все ее участники должны были сдать по три теста ПЦР, рассказал агентству один из них.Впрочем, лидер другой оппозиционной партии, "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов сказал РИА Новости, что о многом хочет поговорить 21 июня в Кремле, обратив внимание на возможность обсудить лично с президентом ряд ключевых вопросов, прежде всего из социальной сферы.Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о предстоящей встрече с главой государства, в ходе завершающих пленарных заседаний нижней палаты отмечал, что "это всегда событие" для законодателей и что Путин уделяет большое внимание коммуникации с парламентом.Володин напомнил, что президент приезжал в Госдуму относительно недавно, во время обсуждения поправок в Конституцию РФ. Также встречи с главой государства проходят в рамках Совета законодателей при Федеральном Собрании. Кроме того, Путин "в постоянном режиме встречается и обсуждает вопросы повестки, которая беспокоит депутатов, с лидерами фракций, в телефонном режиме обсуждает с ними многие вопросы", отметил спикер ГД.
https://ria.ru/20210617/vybory-1737493801.html
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россия, сергей миронов, госдума рф, николай коломейцев, вячеслав володин, владимир путин, политика
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в понедельник встретится в Большом Кремлевском дворце с депутатами Госдумы в связи с окончанием работы седьмого созыва - парламентарии по-разному относятся к предстоящему мероприятию, видя в нем либо исключительно "протокольный", формальный характер, либо возможность обсудить с президентом какие-либо важные, актуальные проблемы.
Пленарный режим весенней сессии 2021 года завершился для Госдумы VII созыва 18 июня. После этого депутаты будут работать в регионах до 18 июля, когда завершится уже сама сессия. Выборы в Госдуму следующего созыва состоятся 19 сентября.
"Я думаю, наверняка президент будет говорить про то, что сделано, поблагодарит нас за работу, все фракции. Я думаю, что он будет говорить о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать… Какие меры принимать - всем обществом, независимо от того, в какой ты партии. Есть одна большая страна, наша единая Россия, на которую мы должны работать - в первую очередь на людей, этнос. Во главе угла должен стоять человек", - сказала РИА Новости первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Раиса Кармазина.
По ее мнению, обязательно на встрече с главой государства речь пойдет и о предстоящих в стране осенью выборах. "Путин всегда говорит о честных выборах, о том, чтобы была честная борьба и полемика, - не так что собираем статистку, что всё плохо, а о том, какой выход, что нужно сделать. Дискуссия всегда должна быть предметной и приводить к какому-то положительному результату", - добавила Кармазина.
В оппозиционных фракциях, КПРФ и ЛДПР, не ждут чего-то интересного от встречи, полагая, что все завершится достаточно быстро и "бессобытийно" для депутатов. "Эта встреча носит исключительно протокольный характер, она не подразумевает собой ведение диалога с президентом. Это протокольное мероприятие, в ходе которого президент поблагодарит депутатов и попрощается, я так понимаю. Но не он уходит, а Государственная Дума. Назначены новые выборы, и, скорее всего, процентов 40 депутатов в нее уже не вернутся... Думаю, это мероприятие на 15-20 минут. Десять из них - речь президента, пять - ответная речь председателя Думы. Ну и - "всем спасибо", бокалы шампанского, идите работайте в свои регионы", - заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, член президиума фракции ЛДПР Игорь Лебедев
.
Он также обратил внимание на то, ранее президент РФ приезжал в Думу на ее заключительные заседания, а сейчас встречу назначили в Кремле. По мнению Лебедева, это связано с ковидными ограничениями: "Видимо, там легче соблюдать социальную дистанцию". Перед встречей с главой государства все ее участники должны были сдать по три теста ПЦР, рассказал агентству один из них.
"Это протокольное мероприятие, с моей точки зрения - из-за того, что более половины единороссов из нынешней Думы в следующую не попадает: на праймериз проиграли или не участвовали. Вот для того, чтобы успокоить, сказать "спасибо" и так далее", - сказал в свою очередь РИА Новости первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев
.
Впрочем, лидер другой оппозиционной партии, "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов
сказал РИА Новости, что о многом хочет поговорить 21 июня в Кремле, обратив внимание на возможность обсудить лично с президентом ряд ключевых вопросов, прежде всего из социальной сферы.
"Это индексация пенсий для работающих пенсионеров - дважды давал президент поручение, но пока оно не выполнено. Меня и моих товарищей очень волнует эта тема. Примерно 10 миллионов работающих пенсионеров, и они пишут не только в нашу фракцию, а во все. В целом - вопросы увеличения благосостояния наших граждан, увеличение их доходов, решение проблемы бедности. И, конечно, у меня есть вопросы по нашему здравоохранению, в том числе к вопросу об обязательной или необязательной вакцинации... Что касается роста цен, обеспечения продовольствием наших граждан", - сказал Миронов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
, говоря о предстоящей встрече с главой государства, в ходе завершающих пленарных заседаний нижней палаты отмечал, что "это всегда событие" для законодателей и что Путин уделяет большое внимание коммуникации с парламентом.
Володин напомнил, что президент приезжал в Госдуму относительно недавно, во время обсуждения поправок в Конституцию РФ
. Также встречи с главой государства проходят в рамках Совета законодателей при Федеральном Собрании. Кроме того, Путин "в постоянном режиме встречается и обсуждает вопросы повестки, которая беспокоит депутатов, с лидерами фракций, в телефонном режиме обсуждает с ними многие вопросы", отметил спикер ГД.