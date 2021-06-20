https://ria.ru/20210620/gosduma-1737764495.html

Депутаты Госдумы рассказали об ожиданиях от встречи с Путиным

Депутаты Госдумы рассказали об ожиданиях от встречи с Путиным - РИА Новости, 20.06.2021

Депутаты Госдумы рассказали об ожиданиях от встречи с Путиным

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Большом Кремлевском дворце с депутатами Госдумы в связи с окончанием работы седьмого созыва -... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:33

2021-06-20T11:33

2021-06-20T11:37

россия

сергей миронов

госдума рф

николай коломейцев

вячеслав володин

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_a31ec9f558ac54929028d8f2a4f81dfe.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Большом Кремлевском дворце с депутатами Госдумы в связи с окончанием работы седьмого созыва - парламентарии по-разному относятся к предстоящему мероприятию, видя в нем либо исключительно "протокольный", формальный характер, либо возможность обсудить с президентом какие-либо важные, актуальные проблемы.Пленарный режим весенней сессии 2021 года завершился для Госдумы VII созыва 18 июня. После этого депутаты будут работать в регионах до 18 июля, когда завершится уже сама сессия. Выборы в Госдуму следующего созыва состоятся 19 сентября."Я думаю, наверняка президент будет говорить про то, что сделано, поблагодарит нас за работу, все фракции. Я думаю, что он будет говорить о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать… Какие меры принимать - всем обществом, независимо от того, в какой ты партии. Есть одна большая страна, наша единая Россия, на которую мы должны работать - в первую очередь на людей, этнос. Во главе угла должен стоять человек", - сказала РИА Новости первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Раиса Кармазина.По ее мнению, обязательно на встрече с главой государства речь пойдет и о предстоящих в стране осенью выборах. "Путин всегда говорит о честных выборах, о том, чтобы была честная борьба и полемика, - не так что собираем статистку, что всё плохо, а о том, какой выход, что нужно сделать. Дискуссия всегда должна быть предметной и приводить к какому-то положительному результату", - добавила Кармазина.В оппозиционных фракциях, КПРФ и ЛДПР, не ждут чего-то интересного от встречи, полагая, что все завершится достаточно быстро и "бессобытийно" для депутатов. "Эта встреча носит исключительно протокольный характер, она не подразумевает собой ведение диалога с президентом. Это протокольное мероприятие, в ходе которого президент поблагодарит депутатов и попрощается, я так понимаю. Но не он уходит, а Государственная Дума. Назначены новые выборы, и, скорее всего, процентов 40 депутатов в нее уже не вернутся... Думаю, это мероприятие на 15-20 минут. Десять из них - речь президента, пять - ответная речь председателя Думы. Ну и - "всем спасибо", бокалы шампанского, идите работайте в свои регионы", - заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, член президиума фракции ЛДПР Игорь Лебедев.Он также обратил внимание на то, ранее президент РФ приезжал в Думу на ее заключительные заседания, а сейчас встречу назначили в Кремле. По мнению Лебедева, это связано с ковидными ограничениями: "Видимо, там легче соблюдать социальную дистанцию". Перед встречей с главой государства все ее участники должны были сдать по три теста ПЦР, рассказал агентству один из них.Впрочем, лидер другой оппозиционной партии, "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов сказал РИА Новости, что о многом хочет поговорить 21 июня в Кремле, обратив внимание на возможность обсудить лично с президентом ряд ключевых вопросов, прежде всего из социальной сферы.Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о предстоящей встрече с главой государства, в ходе завершающих пленарных заседаний нижней палаты отмечал, что "это всегда событие" для законодателей и что Путин уделяет большое внимание коммуникации с парламентом.Володин напомнил, что президент приезжал в Госдуму относительно недавно, во время обсуждения поправок в Конституцию РФ. Также встречи с главой государства проходят в рамках Совета законодателей при Федеральном Собрании. Кроме того, Путин "в постоянном режиме встречается и обсуждает вопросы повестки, которая беспокоит депутатов, с лидерами фракций, в телефонном режиме обсуждает с ними многие вопросы", отметил спикер ГД.

https://ria.ru/20210617/vybory-1737493801.html

https://ria.ru/20210620/putin-1737739393.html

https://ria.ru/20210619/putin-1737700761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей миронов, госдума рф, николай коломейцев, вячеслав володин, владимир путин, политика