https://ria.ru/20210620/glonass-1737742912.html
"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году
"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году - РИА Новости, 20.06.2021
"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году
Роскосмос планирует создать федеральный потребительский центр навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для гражданских пользователей к 2031 году за 1,2... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T03:08
2021-06-20T03:08
2021-06-20T03:08
россия
земля
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
роскосмос
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735466699_0:740:960:1280_1920x0_80_0_0_0bc6db1ace1e74bd114b18d6abf9cd60.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роскосмос планирует создать федеральный потребительский центр навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для гражданских пользователей к 2031 году за 1,2 миллиарда рублей, следует из материалов госкорпорации, размещённых на сайте госзакупок.Согласно материалам, в рамках опытно-конструкторской работы "Плеяда" намечается разработать, создать и испытать образец многофункционального федерального потребительского центра ГЛОНАСС в интересах гражданских пользователей. Работы должны быть закончены до 15 ноября 2030 года, на них выделят 1,23 миллиарда рублей.Отмечается, что центр сможет предоставлять гражданским пользователям, в том числе за рубежом, информацию о текущем и прогнозируемом состоянии ГЛОНАСС и других навигационных систем, оценки потребительских характеристик навигационной аппаратуры и контроль помеховой обстановки, а также определение орбит гражданских спутников.Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (24 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. При этом почти половина спутников в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы.Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
https://ria.ru/20210618/glonass-1737502928.html
https://ria.ru/20210606/kosmos-1735838192.html
россия
земля
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735466699_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_b8d8dc726d4aa85df50119ae30158471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля, глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, москва
"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году
"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году за 1,2 миллиардов рублей
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роскосмос
планирует создать федеральный потребительский центр навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС
для гражданских пользователей к 2031 году за 1,2 миллиарда рублей, следует из материалов госкорпорации, размещённых на сайте госзакупок.
Согласно материалам, в рамках опытно-конструкторской работы "Плеяда" намечается разработать, создать и испытать образец многофункционального федерального потребительского центра ГЛОНАСС в интересах гражданских пользователей. Работы должны быть закончены до 15 ноября 2030 года, на них выделят 1,23 миллиарда рублей.
Отмечается, что центр сможет предоставлять гражданским пользователям, в том числе за рубежом, информацию о текущем и прогнозируемом состоянии ГЛОНАСС и других навигационных систем, оценки потребительских характеристик навигационной аппаратуры и контроль помеховой обстановки, а также определение орбит гражданских спутников.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (24 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. При этом почти половина спутников в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы.
Для глобального покрытия Земли
навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.