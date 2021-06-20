https://ria.ru/20210620/glonass-1737742912.html

"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году

"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году - РИА Новости, 20.06.2021

"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году

Роскосмос планирует создать федеральный потребительский центр навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для гражданских пользователей к 2031 году за 1,2... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T03:08

2021-06-20T03:08

2021-06-20T03:08

россия

земля

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

роскосмос

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735466699_0:740:960:1280_1920x0_80_0_0_0bc6db1ace1e74bd114b18d6abf9cd60.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роскосмос планирует создать федеральный потребительский центр навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для гражданских пользователей к 2031 году за 1,2 миллиарда рублей, следует из материалов госкорпорации, размещённых на сайте госзакупок.Согласно материалам, в рамках опытно-конструкторской работы "Плеяда" намечается разработать, создать и испытать образец многофункционального федерального потребительского центра ГЛОНАСС в интересах гражданских пользователей. Работы должны быть закончены до 15 ноября 2030 года, на них выделят 1,23 миллиарда рублей.Отмечается, что центр сможет предоставлять гражданским пользователям, в том числе за рубежом, информацию о текущем и прогнозируемом состоянии ГЛОНАСС и других навигационных систем, оценки потребительских характеристик навигационной аппаратуры и контроль помеховой обстановки, а также определение орбит гражданских спутников.Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (24 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. При этом почти половина спутников в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы.Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

https://ria.ru/20210618/glonass-1737502928.html

https://ria.ru/20210606/kosmos-1735838192.html

россия

земля

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, москва