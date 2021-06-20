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"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году
"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году - РИА Новости, 20.06.2021
"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году
Роскосмос планирует создать федеральный потребительский центр навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для гражданских пользователей к 2031 году за 1,2... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T03:08
2021-06-20T03:08
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роскосмос
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роскосмос планирует создать федеральный потребительский центр навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для гражданских пользователей к 2031 году за 1,2 миллиарда рублей, следует из материалов госкорпорации, размещённых на сайте госзакупок.Согласно материалам, в рамках опытно-конструкторской работы "Плеяда" намечается разработать, создать и испытать образец многофункционального федерального потребительского центра ГЛОНАСС в интересах гражданских пользователей. Работы должны быть закончены до 15 ноября 2030 года, на них выделят 1,23 миллиарда рублей.Отмечается, что центр сможет предоставлять гражданским пользователям, в том числе за рубежом, информацию о текущем и прогнозируемом состоянии ГЛОНАСС и других навигационных систем, оценки потребительских характеристик навигационной аппаратуры и контроль помеховой обстановки, а также определение орбит гражданских спутников.Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (24 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. При этом почти половина спутников в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы.Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
https://ria.ru/20210618/glonass-1737502928.html
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россия, земля, глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, москва
"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году
03:08 20.06.2021
 
© Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
© Роскосмос
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"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году за 1,2 миллиардов рублей

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роскосмос планирует создать федеральный потребительский центр навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для гражданских пользователей к 2031 году за 1,2 миллиарда рублей, следует из материалов госкорпорации, размещённых на сайте госзакупок.
Согласно материалам, в рамках опытно-конструкторской работы "Плеяда" намечается разработать, создать и испытать образец многофункционального федерального потребительского центра ГЛОНАСС в интересах гражданских пользователей. Работы должны быть закончены до 15 ноября 2030 года, на них выделят 1,23 миллиарда рублей.
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Отмечается, что центр сможет предоставлять гражданским пользователям, в том числе за рубежом, информацию о текущем и прогнозируемом состоянии ГЛОНАСС и других навигационных систем, оценки потребительских характеристик навигационной аппаратуры и контроль помеховой обстановки, а также определение орбит гражданских спутников.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (24 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. При этом почти половина спутников в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы.
Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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