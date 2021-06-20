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При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек
При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек - РИА Новости, 20.06.2021
При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек
Один человек погиб, один пострадал в результате наезда пикапа на участников гей-парада в пригороде Майами, сообщает телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T05:05
2021-06-20T05:07
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал в результате наезда пикапа на участников гей-парада в пригороде Майами, сообщает телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на местные власти.По данным телеканала, инцидент произошел в городе Уилтон Мэнорс. Сообщается, что пикап наехал на двух человек, которые собирались присоединиться к гей-параду. Один из них погиб, второго госпитализировали. Пострадавший находится в критическом состоянии.Полиция задержала водителя пикапа. Неизвестно, был ли наезд намеренным: телеканал со ссылкой на очевидцев утверждает, что задержанный назвал произошедшее несчастным случаем.По словам Дина Транталиса, мэра соседнего города Форт-Лодердейл, который присутствовал на параде, пикап чуть не задел Дебби Вассерман‑Шульц, конгрессвумен от штата Флорида, которая на машине приехала на парад."Это террористическая атака против ЛГБТ-сообщества... Она была направлена против конкретного человека. К счастью, они (водитель) не задели этого человека, но, к сожалению, они наехали на двух других людей", - заявил Транталис.Организаторам пришлось отменить парад.
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вашингтон, лгбт-сообщество, флорида, майами, сша, в мире
При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек
05:05 20.06.2021 (обновлено: 05:07 20.06.2021)
 
© AP Photo / Mel EvansПолиция города Патерсон штата Нью-Джерси
Полиция города Патерсон штата Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© AP Photo / Mel Evans

При наезде пикапа на участников гей-парада в пригороде Майами погиб один человек

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал в результате наезда пикапа на участников гей-парада в пригороде Майами, сообщает телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на местные власти.
По данным телеканала, инцидент произошел в городе Уилтон Мэнорс. Сообщается, что пикап наехал на двух человек, которые собирались присоединиться к гей-параду. Один из них погиб, второго госпитализировали. Пострадавший находится в критическом состоянии.
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Полиция задержала водителя пикапа. Неизвестно, был ли наезд намеренным: телеканал со ссылкой на очевидцев утверждает, что задержанный назвал произошедшее несчастным случаем.
По словам Дина Транталиса, мэра соседнего города Форт-Лодердейл, который присутствовал на параде, пикап чуть не задел Дебби Вассерман‑Шульц, конгрессвумен от штата Флорида, которая на машине приехала на парад.
"Это террористическая атака против ЛГБТ-сообщества... Она была направлена против конкретного человека. К счастью, они (водитель) не задели этого человека, но, к сожалению, они наехали на двух других людей", - заявил Транталис.
Организаторам пришлось отменить парад.
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