https://ria.ru/20210620/gey-parad-1737744453.html

При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек

При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек - РИА Новости, 20.06.2021

При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек

Один человек погиб, один пострадал в результате наезда пикапа на участников гей-парада в пригороде Майами, сообщает телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T05:05

2021-06-20T05:05

2021-06-20T05:07

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал в результате наезда пикапа на участников гей-парада в пригороде Майами, сообщает телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на местные власти.По данным телеканала, инцидент произошел в городе Уилтон Мэнорс. Сообщается, что пикап наехал на двух человек, которые собирались присоединиться к гей-параду. Один из них погиб, второго госпитализировали. Пострадавший находится в критическом состоянии.Полиция задержала водителя пикапа. Неизвестно, был ли наезд намеренным: телеканал со ссылкой на очевидцев утверждает, что задержанный назвал произошедшее несчастным случаем.По словам Дина Транталиса, мэра соседнего города Форт-Лодердейл, который присутствовал на параде, пикап чуть не задел Дебби Вассерман‑Шульц, конгрессвумен от штата Флорида, которая на машине приехала на парад."Это террористическая атака против ЛГБТ-сообщества... Она была направлена против конкретного человека. К счастью, они (водитель) не задели этого человека, но, к сожалению, они наехали на двух других людей", - заявил Транталис.Организаторам пришлось отменить парад.

https://ria.ru/20210615/strelba-1737011754.html

https://ria.ru/20210614/minneapolis-1736923570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, лгбт-сообщество, флорида, майами, сша, в мире