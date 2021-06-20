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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210620/ezhik-1737817716.html
В Керчи во время наводнения спасли ежика
В Керчи во время наводнения спасли ежика - РИА Новости, 20.06.2021
В Керчи во время наводнения спасли ежика
В Керчи во время наводнения горожане спасли ежика. Соответствующее видео опубликовано на официальных страницах Восточно-Крымского историко-культурного... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T21:03
2021-06-20T22:26
хорошие новости
подтопление на востоке крыма
керчь
ялта
кировский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. В Керчи во время наводнения горожане спасли ежика. Соответствующее видео опубликовано на официальных страницах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в соцсетях и на YouTube-канале.На кадрах видно, как млекопитающее спасается от наводнения на одном из парапетов. Улица заполнена водой, местами выше колен. Один из мужчин забирает ежика и передает жителям близлежащего дома. Для этого ему из окна на веревке спускают сумку."Анатолий Щербак, специалист по информационным технологиям Восточно-Крымского ИКМЗ, добираясь на работу, стал свидетелем неравнодушия керчан и спасения маленькой жизни от страшной силы стихии", — говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника.Пользователи соцсетей похвалили поступок горожан. Как отметил один из них, "несмотря на печальную ситуацию с затоплением Керчи, радостно, что есть такие небезразличные люди".Мощный циклон обрушился на Крым в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, где реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионе объявили режим ЧС.
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/kerch-1737759083.html
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подтопление на востоке крыма, керчь, ялта, кировский район
В Керчи во время наводнения спасли ежика
21:03 20.06.2021 (обновлено: 22:26 20.06.2021)
 
© Fotolia / yarinkamorozovaЕж
Еж - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Fotolia / yarinkamorozova

В Керчи во время наводнения спасли ежика

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. В Керчи во время наводнения горожане спасли ежика. Соответствующее видео опубликовано на официальных страницах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в соцсетях и на YouTube-канале.
На кадрах видно, как млекопитающее спасается от наводнения на одном из парапетов. Улица заполнена водой, местами выше колен. Один из мужчин забирает ежика и передает жителям близлежащего дома. Для этого ему из окна на веревке спускают сумку.
"Анатолий Щербак, специалист по информационным технологиям Восточно-Крымского ИКМЗ, добираясь на работу, стал свидетелем неравнодушия керчан и спасения маленькой жизни от страшной силы стихии", — говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника.
Пользователи соцсетей похвалили поступок горожан. Как отметил один из них, "несмотря на печальную ситуацию с затоплением Керчи, радостно, что есть такие небезразличные люди".
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, где реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионе объявили режим ЧС.
Последствия сильных ливней в Керчи - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Хорошие новостиПодтопление на востоке КрымаКерчьЯлтаКировский район
 
 
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