https://ria.ru/20210620/egorov-1737798941.html
Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Андрея Егорова
Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Андрея Егорова - РИА Новости, 20.06.2021
Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Андрея Егорова
Заслуженный артист России, актер из сериалов "Убойная сила" и "Дальнобойщики" Андрей Егоров умер из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:18
2021-06-20T17:18
2021-06-20T17:18
культура
андрей егоров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737490499_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee5be439ea7d7bcf4bfd1cd8219d1813.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер из сериалов "Убойная сила" и "Дальнобойщики" Андрей Егоров умер из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, тело артиста без признаков насильственной смерти нашли полицейские в его квартире в Москве. При этом входная дверь была заперта. О смерти 50-летнего Андрея Егорова стало известно 17 июня из сообщения театра Российской Армии, где он исполнил более 20 ролей. Последние годы артист был занят в спектаклях "Красное колесо" (Николай II), "Мольер" (Кабала Святош)" (Мольер), "Судьба одного дома" (Чумак), "Барабанщица" (Чуфаров), "Русланова" (Гаркави). За свою карьеру Егоров снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди которых "Убойная сила", "Телохранитель", "Дальнобойщики", "Гром" и другие.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737490499_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97589b13bbf4df893143b023ca91f012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей егоров, россия
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Заслуженный артист России
, актер из сериалов "Убойная сила" и "Дальнобойщики" Андрей Егоров умер из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ
.
По данным канала, тело артиста без признаков насильственной смерти нашли полицейские в его квартире в Москве
. При этом входная дверь была заперта.
"По предварительной версии, артист умер от острой сердечной недостаточности", — говорится в сообщении.
О смерти 50-летнего Андрея Егорова стало известно 17 июня из сообщения театра Российской Армии, где он исполнил более 20 ролей. Последние годы артист был занят в спектаклях "Красное колесо" (Николай II), "Мольер" (Кабала Святош)" (Мольер), "Судьба одного дома" (Чумак), "Барабанщица" (Чуфаров), "Русланова" (Гаркави).
За свою карьеру Егоров снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди которых "Убойная сила", "Телохранитель", "Дальнобойщики", "Гром" и другие.