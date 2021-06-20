Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210620/egorov-1737798941.html
Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Андрея Егорова
Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Андрея Егорова - РИА Новости, 20.06.2021
Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Андрея Егорова
Заслуженный артист России, актер из сериалов "Убойная сила" и "Дальнобойщики" Андрей Егоров умер из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:18
2021-06-20T17:18
культура
андрей егоров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737490499_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee5be439ea7d7bcf4bfd1cd8219d1813.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер из сериалов "Убойная сила" и "Дальнобойщики" Андрей Егоров умер из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, тело артиста без признаков насильственной смерти нашли полицейские в его квартире в Москве. При этом входная дверь была заперта. О смерти 50-летнего Андрея Егорова стало известно 17 июня из сообщения театра Российской Армии, где он исполнил более 20 ролей. Последние годы артист был занят в спектаклях "Красное колесо" (Николай II), "Мольер" (Кабала Святош)" (Мольер), "Судьба одного дома" (Чумак), "Барабанщица" (Чуфаров), "Русланова" (Гаркави). За свою карьеру Егоров снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди которых "Убойная сила", "Телохранитель", "Дальнобойщики", "Гром" и другие.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737490499_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97589b13bbf4df893143b023ca91f012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей егоров, россия

Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Андрея Егорова

17:18 20.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпектакль "Красное колесо" в Театре Армии
Спектакль Красное колесо в Театре Армии - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер из сериалов "Убойная сила" и "Дальнобойщики" Андрей Егоров умер из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, тело артиста без признаков насильственной смерти нашли полицейские в его квартире в Москве. При этом входная дверь была заперта.
"По предварительной версии, артист умер от острой сердечной недостаточности", — говорится в сообщении.
О смерти 50-летнего Андрея Егорова стало известно 17 июня из сообщения театра Российской Армии, где он исполнил более 20 ролей. Последние годы артист был занят в спектаклях "Красное колесо" (Николай II), "Мольер" (Кабала Святош)" (Мольер), "Судьба одного дома" (Чумак), "Барабанщица" (Чуфаров), "Русланова" (Гаркави).
За свою карьеру Егоров снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди которых "Убойная сила", "Телохранитель", "Дальнобойщики", "Гром" и другие.
 
КультураАндрей ЕгоровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
07:15В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:12Новак: нужно учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок
06:54В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
Лента новостейМолния