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Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Андрея Егорова

Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Андрея Егорова - РИА Новости, 20.06.2021

Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Андрея Егорова

Заслуженный артист России, актер из сериалов "Убойная сила" и "Дальнобойщики" Андрей Егоров умер из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T17:18

2021-06-20T17:18

2021-06-20T17:18

культура

андрей егоров

россия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер из сериалов "Убойная сила" и "Дальнобойщики" Андрей Егоров умер из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, тело артиста без признаков насильственной смерти нашли полицейские в его квартире в Москве. При этом входная дверь была заперта. О смерти 50-летнего Андрея Егорова стало известно 17 июня из сообщения театра Российской Армии, где он исполнил более 20 ролей. Последние годы артист был занят в спектаклях "Красное колесо" (Николай II), "Мольер" (Кабала Святош)" (Мольер), "Судьба одного дома" (Чумак), "Барабанщица" (Чуфаров), "Русланова" (Гаркави). За свою карьеру Егоров снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди которых "Убойная сила", "Телохранитель", "Дальнобойщики", "Гром" и другие.

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2021

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андрей егоров, россия