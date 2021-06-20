https://ria.ru/20210620/dtp-1737819842.html
В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек
В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 20.06.2021
В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек
Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T21:28
2021-06-20T21:28
2021-06-20T21:28
россия
toyota camry
hyundai accent
матвеево-курганский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в воскресенье вечером на 31 километре автодороги "Самбек - Матвеев-Курган".По предварительным данным, водитель Hyundai Accent во время разворота с обочины не пропустил Toyota Camry и столкнулся с ней."В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира Hyundai, а также водитель и пассажир Toyota - 17-летняя девушка", - сказал он.По факту происшествия проводится проверка.
https://ria.ru/20210620/volgograd-1737763015.html
россия
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россия, toyota camry, hyundai accent, матвеево-курганский район, ростовская область, происшествия
В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек
В Ростовской области при столкновении двух легковых автомобилей пострадали пять человек