https://ria.ru/20210620/dtp-1737819842.html

В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек

В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 20.06.2021

В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек

Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T21:28

2021-06-20T21:28

2021-06-20T21:28

россия

toyota camry

hyundai accent

матвеево-курганский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в воскресенье вечером на 31 километре автодороги "Самбек - Матвеев-Курган".По предварительным данным, водитель Hyundai Accent во время разворота с обочины не пропустил Toyota Camry и столкнулся с ней."В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира Hyundai, а также водитель и пассажир Toyota - 17-летняя девушка", - сказал он.По факту происшествия проводится проверка.

https://ria.ru/20210620/volgograd-1737763015.html

россия

матвеево-курганский район

ростовская область

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россия, toyota camry, hyundai accent, матвеево-курганский район, ростовская область, происшествия