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В ДТП в Ульяновской области пострадали шесть человек
В ДТП в Ульяновской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 20.06.2021
В ДТП в Ульяновской области пострадали шесть человек
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Мелекесском районе Ульяновской области вблизи границы с Татарстаном, в результате пострадали шесть РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T19:29
2021-06-20T19:29
hyundai solaris
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ульяновская область
мелекесский район
происшествия
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САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Мелекесском районе Ульяновской области вблизи границы с Татарстаном, в результате пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.По данным главка, в 13.27 мск столкнулись два легковых автомобиля на трассе Р-240 "Уфа – Оренбург" на участке между Алькеевском и Высоким Колоком."(Столкнулись) легковой автомобиль Hyundai Solaris (один человек) и легковой автомобиль "Лада Ларгус" (шесть человек, из них четверо детей). По предварительной информации, один ребенок не нуждается в госпитализации, по остальным участникам ДТП принимается решение о госпитализации… Тяжелых травм нет", - говорится в сообщении.Пострадавших планируется доставить в Базарно-Матакскую ЦРБ Алькеевского района Татарстана, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210620/dtp-1737757927.html
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ульяновская область
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hyundai solaris, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновская область, мелекесский район, происшествия
В ДТП в Ульяновской области пострадали шесть человек
19:29 20.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В ДТП на границе Ульяновской области и Татарстана пострадали трое взрослых и трое детей

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Мелекесском районе Ульяновской области вблизи границы с Татарстаном, в результате пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
По данным главка, в 13.27 мск столкнулись два легковых автомобиля на трассе Р-240 "Уфа – Оренбург" на участке между Алькеевском и Высоким Колоком.
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"(Столкнулись) легковой автомобиль Hyundai Solaris (один человек) и легковой автомобиль "Лада Ларгус" (шесть человек, из них четверо детей). По предварительной информации, один ребенок не нуждается в госпитализации, по остальным участникам ДТП принимается решение о госпитализации… Тяжелых травм нет", - говорится в сообщении.
Пострадавших планируется доставить в Базарно-Матакскую ЦРБ Алькеевского района Татарстана, уточнили в ведомстве.
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