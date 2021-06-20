https://ria.ru/20210620/dtp-1737808250.html

В ДТП в Ульяновской области пострадали шесть человек

В ДТП в Ульяновской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 20.06.2021

В ДТП в Ульяновской области пострадали шесть человек

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Мелекесском районе Ульяновской области вблизи границы с Татарстаном, в результате пострадали шесть РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T19:29

2021-06-20T19:29

2021-06-20T19:29

hyundai solaris

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ульяновская область

мелекесский район

происшествия

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САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Мелекесском районе Ульяновской области вблизи границы с Татарстаном, в результате пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.По данным главка, в 13.27 мск столкнулись два легковых автомобиля на трассе Р-240 "Уфа – Оренбург" на участке между Алькеевском и Высоким Колоком."(Столкнулись) легковой автомобиль Hyundai Solaris (один человек) и легковой автомобиль "Лада Ларгус" (шесть человек, из них четверо детей). По предварительной информации, один ребенок не нуждается в госпитализации, по остальным участникам ДТП принимается решение о госпитализации… Тяжелых травм нет", - говорится в сообщении.Пострадавших планируется доставить в Базарно-Матакскую ЦРБ Алькеевского района Татарстана, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210620/dtp-1737757927.html

https://ria.ru/20210620/volgograd-1737763015.html

ульяновская область

мелекесский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hyundai solaris, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновская область, мелекесский район, происшествия