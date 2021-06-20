https://ria.ru/20210620/dtp-1737807680.html

В США в результате ДТП из-за непогоды погибли десять человек

В США в результате ДТП из-за непогоды погибли десять человек - РИА Новости, 20.06.2021

В США в результате ДТП из-за непогоды погибли десять человек

Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате аварии, вызванной непогодой, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T18:45

2021-06-20T18:45

2021-06-20T19:42

алабама

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате аварии, вызванной непогодой, сообщает телеканал CNN.При аварии погибли девять детей и один взрослый. Как сообщает телеканал со ссылкой на местные власти, инцидент мог быть вызван обрушившимся на регион циклоном.Местная газета Tuscaloosa News также сообщила о другом инциденте, вызванном непогодой: в результате падения дерева погибли два человека, 24-летний мужчина и его 3-летний сын.Ранее телеканал CNN сообщил, что на юго-восток США обрушилась тропическая депрессия "Клодетт". Как ожидается, к понедельнику "Клодетт" может перерасти в шторм.

https://ria.ru/20210418/tesla-1728859308.html

алабама

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алабама, в мире