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В США в результате ДТП из-за непогоды погибли десять человек
В США в результате ДТП из-за непогоды погибли десять человек - РИА Новости, 20.06.2021
В США в результате ДТП из-за непогоды погибли десять человек
Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате аварии, вызванной непогодой, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T18:45
2021-06-20T19:42
алабама
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате аварии, вызванной непогодой, сообщает телеканал CNN.При аварии погибли девять детей и один взрослый. Как сообщает телеканал со ссылкой на местные власти, инцидент мог быть вызван обрушившимся на регион циклоном.Местная газета Tuscaloosa News также сообщила о другом инциденте, вызванном непогодой: в результате падения дерева погибли два человека, 24-летний мужчина и его 3-летний сын.Ранее телеканал CNN сообщил, что на юго-восток США обрушилась тропическая депрессия "Клодетт". Как ожидается, к понедельнику "Клодетт" может перерасти в шторм.
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алабама, в мире
В США в результате ДТП из-за непогоды погибли десять человек
18:45 20.06.2021 (обновлено: 19:42 20.06.2021)
 
© AP Photo / Jeff BlakeСотрудник правоохранительных органов неподалеку от места столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в штате Южная Каролина, США. 4 февраля 2018
Сотрудник правоохранительных органов неподалеку от места столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в штате Южная Каролина, США. 4 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© AP Photo / Jeff Blake

Десять человек погибли в результате ДТП из-за непогоды в американском штате Алабама

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате аварии, вызванной непогодой, сообщает телеканал CNN.
При аварии погибли девять детей и один взрослый. Как сообщает телеканал со ссылкой на местные власти, инцидент мог быть вызван обрушившимся на регион циклоном.
Местная газета Tuscaloosa News также сообщила о другом инциденте, вызванном непогодой: в результате падения дерева погибли два человека, 24-летний мужчина и его 3-летний сын.
Ранее телеканал CNN сообщил, что на юго-восток США обрушилась тропическая депрессия "Клодетт". Как ожидается, к понедельнику "Клодетт" может перерасти в шторм.
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