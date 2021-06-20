https://ria.ru/20210620/dtp-1737807680.html
В США в результате ДТП из-за непогоды погибли десять человек
В США в результате ДТП из-за непогоды погибли десять человек - РИА Новости, 20.06.2021
В США в результате ДТП из-за непогоды погибли десять человек
Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате аварии, вызванной непогодой, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T18:45
2021-06-20T18:45
2021-06-20T19:42
алабама
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151395/92/1513959292_0:225:3601:2250_1920x0_80_0_0_063161bd5e85be609b72b314ea64fd73.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате аварии, вызванной непогодой, сообщает телеканал CNN.При аварии погибли девять детей и один взрослый. Как сообщает телеканал со ссылкой на местные власти, инцидент мог быть вызван обрушившимся на регион циклоном.Местная газета Tuscaloosa News также сообщила о другом инциденте, вызванном непогодой: в результате падения дерева погибли два человека, 24-летний мужчина и его 3-летний сын.Ранее телеканал CNN сообщил, что на юго-восток США обрушилась тропическая депрессия "Клодетт". Как ожидается, к понедельнику "Клодетт" может перерасти в шторм.
https://ria.ru/20210418/tesla-1728859308.html
алабама
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151395/92/1513959292_0:0:3237:2427_1920x0_80_0_0_2ab834d4da583c28b5ffaf15f64591b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алабама, в мире
В США в результате ДТП из-за непогоды погибли десять человек
18:45 20.06.2021 (обновлено: 19:42 20.06.2021)
Десять человек погибли в результате ДТП из-за непогоды в американском штате Алабама
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате аварии, вызванной непогодой, сообщает телеканал CNN.
При аварии погибли девять детей и один взрослый. Как сообщает телеканал со ссылкой на местные власти, инцидент мог быть вызван обрушившимся на регион циклоном.
Местная газета Tuscaloosa News также сообщила о другом инциденте, вызванном непогодой: в результате падения дерева погибли два человека, 24-летний мужчина и его 3-летний сын.
Ранее телеканал CNN сообщил, что на юго-восток США обрушилась тропическая депрессия "Клодетт". Как ожидается, к понедельнику "Клодетт" может перерасти в шторм.