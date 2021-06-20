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В ДТП в Архангельской области погибли три человека
В ДТП в Архангельской области погибли три человека - РИА Новости, 20.06.2021
В ДТП в Архангельской области погибли три человека
Три человека погибли, еще четверо госпитализированы в результате аварии с двумя легковыми автомобилями, произошедшей в Устьянском районе Архангельской области,... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:30
2021-06-20T10:30
2021-06-20T10:30
архангельская область
вельск
устьянский район
происшествия
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МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо госпитализированы в результате аварии с двумя легковыми автомобилями, произошедшей в Устьянском районе Архангельской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.Авария произошла в субботу вечером на автодороге Вельск - Шангалы в районе поворота на Малиновку."По предварительным данным, водитель кроссовера Hyundai при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Chevrolet. В результате аварии два пассажира Hyundai погибли на месте, еще два пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Также пострадали водитель Chevrolet, который позже скончался. Четыре человека доставлены в больницу. Предполагаемый виновник аварии от госпитализации отказался. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210619/dtp-1737723808.html
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архангельская область, вельск, устьянский район, происшествия
В ДТП в Архангельской области погибли три человека
При столкновении двух автомобилей в Архангельской области погибли три человека