https://ria.ru/20210620/dtp-1737757927.html

В ДТП в Архангельской области погибли три человека

В ДТП в Архангельской области погибли три человека - РИА Новости, 20.06.2021

В ДТП в Архангельской области погибли три человека

Три человека погибли, еще четверо госпитализированы в результате аварии с двумя легковыми автомобилями, произошедшей в Устьянском районе Архангельской области,... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T10:30

2021-06-20T10:30

2021-06-20T10:30

архангельская область

вельск

устьянский район

происшествия

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МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо госпитализированы в результате аварии с двумя легковыми автомобилями, произошедшей в Устьянском районе Архангельской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.Авария произошла в субботу вечером на автодороге Вельск - Шангалы в районе поворота на Малиновку."По предварительным данным, водитель кроссовера Hyundai при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Chevrolet. В результате аварии два пассажира Hyundai погибли на месте, еще два пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Также пострадали водитель Chevrolet, который позже скончался. Четыре человека доставлены в больницу. Предполагаемый виновник аварии от госпитализации отказался. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210619/dtp-1737723808.html

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архангельская область

вельск

устьянский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, вельск, устьянский район, происшествия