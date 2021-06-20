https://ria.ru/20210620/donbass-1737754208.html
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 20.06.2021
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:43
2021-06-20T09:43
2021-06-20T09:43
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210618/lnr-1737603300.html
https://ria.ru/20210618/dnr-1737543817.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в СЦКК