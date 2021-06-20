https://ria.ru/20210620/diskriminatsiya-1737766162.html

В МИД напомнили о дискриминации русскоязычных за рубежом

В МИД напомнили о дискриминации русскоязычных за рубежом - РИА Новости, 20.06.2021

В МИД напомнили о дискриминации русскоязычных за рубежом

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что в ряде стран русскоязычное население подвергается открытой дискриминации. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:53

2021-06-20T11:53

2021-06-20T16:37

россия

андрей руденко

минск

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МИНСК, 20 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что в ряде стран русскоязычное население подвергается открытой дискриминации."Сегодня мы все переживаем непростые времена. В ряде стран русскоязычное население подвергается открытой дискриминации, предпринимаются попытки искоренить русский язык и образование, разорвать связь соотечественников с исторической родиной. Это циничное нарушение прав человека, которое нельзя оправдать никакими политическими доводами и разногласиями", — сказал в воскресенье в Минске Руденко, выступая на международном форуме российских соотечественников.Он заявил, что российские власти делают и будут делать все возможное для защиты прав русскоязычной общины, активистов, попавших под давление местных властей. "Начиная с 2020 года увеличено финансирование Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Фонд расширяет свою работу по правовому просвещению и защите тех соотечественников, которые стали жертвами политически мотивированного преследования. Но многое зависит и от самой диаспоры. Повышение авторитета общины на местном и международном уровне — необходимое условие безопасности и процветания. Путь к этому лежит через консолидацию и взаимную поддержку", — подчеркнул замминистра.По его словам, для правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом вопросы поддержки представителей диаспоры, защиты их прав и законных интересов являются безусловным приоритетом."С 2020 года эта норма закреплена и в Конституции Российской Федерации. Пандемия коронавируса внесла определенные коррективы, стала вызовом, своего рода проверкой на прочность. Но и одновременно дала организациям соотечественников новые возможности. Мы видим, как диаспора быстро и достаточно эффективно адаптировалась к этой ситуации", — отметил Руденко.По его мнению, особое внимание необходимо уделять подключению молодежи к движению соотечественников, формированию молодежных координационных советов и других юношеских структур диаспоры. "Мы благодарны тем, кто сегодня проводит последовательную работу по продвижению позитивного имиджа нашей страны за рубежом, за поддержку русского языка и культуры, российского образования. На эти цели ориентирована разрабатываемая сейчас в России новая госпрограмма по поддержке продвижения русского языка за рубежом на период до 2030 года", — подчеркнул Руденко.

https://ria.ru/20210617/zakharova-1737441617.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/latviya-1737610062.html

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россия, андрей руденко, минск, в мире