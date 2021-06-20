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"Самое время": россиянам посоветовали скупать валюту
"Самое время": россиянам посоветовали скупать валюту - РИА Новости, 20.06.2021
"Самое время": россиянам посоветовали скупать валюту
Сегодня россияне могут выгодно приобрести валюту, заявила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова в интервью "Российской газете". РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T16:23
2021-06-20T16:23
россия
анна бодрова
общество
экономика
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сегодня россияне могут выгодно приобрести валюту, заявила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова в интервью "Российской газете".До конца июня американский доллар будет стоить 71,50-74,50 рубля, а евро — 85-90 рублей, предположила эксперт. "Если были мысли купить валюту для сбережений или иностранных поездок, то сейчас самое время", — сказала она. По словам аналитика, высокие цены на нефть в рублях гарантируют стабильность, тем более что на следующей неделе в России начнется очередной налоговый период, который окажет рублю определенную поддержку. Кроме того, Центробанк недавно поднял ключевую ставку и продолжит это делать, уверена аналитик. Бодрова объяснила удачные позиции доллара на мировом валютном рынке: к концу 2023 года Соединенные Штаты предполагают дважды повысить процентную ставку, и такой прогноз Федеральной резервной системы дал национальной валюте стимул для укрепления. Рубль, по ее мнению, в будущем должен принять во внимание смену тренда в паре евро — доллар.
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россия, анна бодрова, общество, экономика
"Самое время": россиянам посоветовали скупать валюту
16:23 20.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурс валют в Москве
Курс валют в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аналитик Анна Бодрова объяснила, почему сейчас самое время покупать валюту

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сегодня россияне могут выгодно приобрести валюту, заявила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова в интервью "Российской газете".
До конца июня американский доллар будет стоить 71,50-74,50 рубля, а евро — 85-90 рублей, предположила эксперт. "Если были мысли купить валюту для сбережений или иностранных поездок, то сейчас самое время", — сказала она.
По словам аналитика, высокие цены на нефть в рублях гарантируют стабильность, тем более что на следующей неделе в России начнется очередной налоговый период, который окажет рублю определенную поддержку. Кроме того, Центробанк недавно поднял ключевую ставку и продолжит это делать, уверена аналитик.
Бодрова объяснила удачные позиции доллара на мировом валютном рынке: к концу 2023 года Соединенные Штаты предполагают дважды повысить процентную ставку, и такой прогноз Федеральной резервной системы дал национальной валюте стимул для укрепления. Рубль, по ее мнению, в будущем должен принять во внимание смену тренда в паре евро — доллар.
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РоссияАнна БодроваОбществоЭкономика
 
 
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