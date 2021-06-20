https://ria.ru/20210620/busher-1737813653.html

На АЭС "Бушер" в Иране произошло аварийное отключение электричества

На АЭС "Бушер" в Иране произошло аварийное отключение электричества - РИА Новости, 20.06.2021

На АЭС "Бушер" в Иране произошло аварийное отключение электричества

На атомной электростанции "Бушер" на юге Ирана произошло аварийное отключение электричества, передает телеканал Press TV. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T20:31

2021-06-20T20:31

2021-06-20T21:10

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На атомной электростанции "Бушер" на юге Ирана произошло аварийное отключение электричества, передает телеканал Press TV.Работа АЭС прекратилась три дня назад. Это привело к недостатку в выработке электроэнергии в размере 1000 мегаватт.Для устранения технической неисправности потребуется несколько дней, на это время работу электростанции приостановят.Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора этого блока. Российское посольство в Иране 29 апреля 2020 года последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в исламскую республику.

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россия, в мире, аэс "бушер", иран