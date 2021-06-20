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На АЭС "Бушер" в Иране произошло аварийное отключение электричества
На АЭС "Бушер" в Иране произошло аварийное отключение электричества - РИА Новости, 20.06.2021
На АЭС "Бушер" в Иране произошло аварийное отключение электричества
На атомной электростанции "Бушер" на юге Ирана произошло аварийное отключение электричества, передает телеканал Press TV. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:31
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На атомной электростанции "Бушер" на юге Ирана произошло аварийное отключение электричества, передает телеканал Press TV.Работа АЭС прекратилась три дня назад. Это привело к недостатку в выработке электроэнергии в размере 1000 мегаватт.Для устранения технической неисправности потребуется несколько дней, на это время работу электростанции приостановят.Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора этого блока. Российское посольство в Иране 29 апреля 2020 года последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в исламскую республику.
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россия, в мире, аэс "бушер", иран
На АЭС "Бушер" в Иране произошло аварийное отключение электричества
20:31 20.06.2021 (обновлено: 21:10 20.06.2021)
 
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"

На АЭС "Бушер" в Иране произошло аварийное отключение электричества

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На атомной электростанции "Бушер" на юге Ирана произошло аварийное отключение электричества, передает телеканал Press TV.
Работа АЭС прекратилась три дня назад. Это привело к недостатку в выработке электроэнергии в размере 1000 мегаватт.
Для устранения технической неисправности потребуется несколько дней, на это время работу электростанции приостановят.
Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора этого блока. Российское посольство в Иране 29 апреля 2020 года последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в исламскую республику.
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