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Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО - РИА Новости, 20.06.2021
Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T05:57
2021-06-20T05:58
мариуш блащак
нато
евросоюз
мид польши
польша
турция
анкара
варшава
грузия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО.В мае министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что его страна покупает у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".По мнению главы МИД, только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит полное развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе. В ходе интервью Рау также упомянул, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.
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мариуш блащак, нато, евросоюз, мид польши, польша, турция, анкара, варшава, грузия, украина, в мире
Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
05:57 20.06.2021 (обновлено: 05:58 20.06.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /

В Польше заявили, что беспилотники Bayraktar TB2 позволят укрепить восточные границы НАТО

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО.
В мае министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что его страна покупает у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.
"Мы уверены, что он (беспилотник) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО", - отметил Рау в ходе интервью агентству Anadolu на полях Дипломатического форума в Анталье.
Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".
По мнению главы МИД, только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит полное развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе. В ходе интервью Рау также упомянул, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.
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Мариуш БлащакНАТОЕвросоюзМИД ПольшиПольшаТурцияАнкараВаршаваГрузияУкраинаВ мире
 
 
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