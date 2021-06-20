https://ria.ru/20210620/bespilotniki-1737744767.html

Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО

Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО - РИА Новости, 20.06.2021

Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T05:57

2021-06-20T05:57

2021-06-20T05:58

мариуш блащак

нато

евросоюз

мид польши

польша

турция

анкара

варшава

грузия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО.В мае министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что его страна покупает у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".По мнению главы МИД, только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит полное развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе. В ходе интервью Рау также упомянул, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.

https://ria.ru/20210615/otvet-1737008811.html

польша

турция

анкара

варшава

грузия

украина

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мариуш блащак, нато, евросоюз, мид польши, польша, турция, анкара, варшава, грузия, украина, в мире