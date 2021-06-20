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В Бельгии обнаружили тело разыскиваемого за экстремизм военного
В Бельгии обнаружили тело разыскиваемого за экстремизм военного - РИА Новости, 20.06.2021
В Бельгии обнаружили тело разыскиваемого за экстремизм военного
Подозреваемый в правом экстремизме бельгийский военнослужащий Юрген Конингс, пропавший более месяца назад, в воскресенье был обнаружен мертвым в лесной зоне в... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T16:57
2021-06-20T16:57
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Подозреваемый в правом экстремизме бельгийский военнослужащий Юрген Конингс, пропавший более месяца назад, в воскресенье был обнаружен мертвым в лесной зоне в коммуне Дилсен-Стокекем фламандской провинции Лимбург, сообщила федеральная прокуратура Бельгии в коммюнике.В сообщении отмечается, что согласно первому осмотру, находившийся в бегах военный покончил с собой. "Согласно предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство ... Эти данные необходимо подтвердить по итогам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в коммюнике прокуратуры, текст которой приводит местный телеканал RTBF.46-летний военный инструктор Юрген Конингс, которого подозревают в покушении на "убийство террористического характера", пропал еще 17 мая с внушительным арсеналом оружия. В его поисках были задействованы сотни военных и полицейских. Он также был объявлен в международный розыск.Ранее СМИ стало известно, что до исчезновения беглец некоторое время находился под наблюдением спецслужб в связи с его крайне правыми взглядами, а также угрозами, которые он публиковал в интернете.По данным правоохранительных органов, Юрген Конингс угрожал общественным деятелям в Бельгии, в частности известному вирусологу Марку ван Рансту, которого критиковали противники жестких санитарных мер против коронавируса. Сообщалось, что прокуратура предполагает, что военный может представлять угрозу для государственных объектов в Бельгии, а также мечетей.В ориентировке полиции говорилось, что 17 мая подозреваемый выехал из дома на службу, но с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Машину объявленного в розыск обнаружили в лесу неподалеку от его дома. В ней были найдены четыре противотанковых гранатомета.Прокуратура отмечала, что личные характеристики военного, его военная подготовка, заставили власти серьезно подойти к поискам.После исчезновения военного министерство обороны Бельгии объявило о проведении внутреннего расследования в отношении военнослужащих, симпатизирующих крайне правым экстремистским силам, против 11 человек уже введены ограничения. Министр обороны страны Людивин Дедондер сообщала, что этим военнослужащим закрыли доступ на склады оружия, важнейшие объекты министерства обороны.
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лимбург, бельгия, в мире
В Бельгии обнаружили тело разыскиваемого за экстремизм военного
16:57 20.06.2021
 
© AP Photo / Francois WalschaertsПолиция в Брюсселе
Полиция в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© AP Photo / Francois Walschaerts

Подозреваемый в правом экстремизме бельгийский военный нашли мертвым в лесной зоне

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Подозреваемый в правом экстремизме бельгийский военнослужащий Юрген Конингс, пропавший более месяца назад, в воскресенье был обнаружен мертвым в лесной зоне в коммуне Дилсен-Стокекем фламандской провинции Лимбург, сообщила федеральная прокуратура Бельгии в коммюнике.
В сообщении отмечается, что согласно первому осмотру, находившийся в бегах военный покончил с собой. "Согласно предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство ... Эти данные необходимо подтвердить по итогам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в коммюнике прокуратуры, текст которой приводит местный телеканал RTBF.
46-летний военный инструктор Юрген Конингс, которого подозревают в покушении на "убийство террористического характера", пропал еще 17 мая с внушительным арсеналом оружия. В его поисках были задействованы сотни военных и полицейских. Он также был объявлен в международный розыск.
Ранее СМИ стало известно, что до исчезновения беглец некоторое время находился под наблюдением спецслужб в связи с его крайне правыми взглядами, а также угрозами, которые он публиковал в интернете.
По данным правоохранительных органов, Юрген Конингс угрожал общественным деятелям в Бельгии, в частности известному вирусологу Марку ван Рансту, которого критиковали противники жестких санитарных мер против коронавируса. Сообщалось, что прокуратура предполагает, что военный может представлять угрозу для государственных объектов в Бельгии, а также мечетей.
В ориентировке полиции говорилось, что 17 мая подозреваемый выехал из дома на службу, но с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Машину объявленного в розыск обнаружили в лесу неподалеку от его дома. В ней были найдены четыре противотанковых гранатомета.
Прокуратура отмечала, что личные характеристики военного, его военная подготовка, заставили власти серьезно подойти к поискам.
После исчезновения военного министерство обороны Бельгии объявило о проведении внутреннего расследования в отношении военнослужащих, симпатизирующих крайне правым экстремистским силам, против 11 человек уже введены ограничения. Министр обороны страны Людивин Дедондер сообщала, что этим военнослужащим закрыли доступ на склады оружия, важнейшие объекты министерства обороны.
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