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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210620/artek-1737766831.html
В "Артеке" выявили единичные случаи COVID-19
В "Артеке" выявили единичные случаи COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2021
В "Артеке" выявили единичные случаи COVID-19
В детском лагере "Артек" на Южном берегу Крыма выявили единичные случаи заражения коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:01
2021-06-20T15:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - туризм
здоровье - общество
артек
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. В детском лагере "Артек" на Южном берегу Крыма выявили единичные случаи заражения коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский."Проведено эпидрасследование. Для того чтобы процесс не распространялся, больные дети направлены в инфекционное отделение, а контактные переведены в обсерватор. Всем оказана соответствующая помощь", — сказал журналистам Лясковский.По его словам, заболевание у детей протекает в легкой форме, без пневмоний. Если инфекция не будет распространяться, лагерь продолжит работу."Очень быстро отреагировали. Роспотребнадзор обследовал все помещения. Проводится дезобработка силами сотрудников лагеря", — рассказал замминистра.Как заявил РИА Новости источник в крымском правительстве, коронавирус выявлен у шести детей, лагерь работает в обычном режиме."Артек" с января 2021 года принимает 2,5 тысячи детей за одну смену, что на 25% меньше его проектной мощности.
https://ria.ru/20210620/krym-1737759511.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, здоровье - общество, артек, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В "Артеке" выявили единичные случаи COVID-19
12:01 20.06.2021 (обновлено: 15:22 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Замминистра здравоохранения Крыма заявил, что в "Артеке" выявили единичные случаи COVID-19

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. В детском лагере "Артек" на Южном берегу Крыма выявили единичные случаи заражения коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
"Проведено эпидрасследование. Для того чтобы процесс не распространялся, больные дети направлены в инфекционное отделение, а контактные переведены в обсерватор. Всем оказана соответствующая помощь", — сказал журналистам Лясковский.
По его словам, заболевание у детей протекает в легкой форме, без пневмоний. Если инфекция не будет распространяться, лагерь продолжит работу.
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"Очень быстро отреагировали. Роспотребнадзор обследовал все помещения. Проводится дезобработка силами сотрудников лагеря", — рассказал замминистра.
Как заявил РИА Новости источник в крымском правительстве, коронавирус выявлен у шести детей, лагерь работает в обычном режиме.
"Артек" с января 2021 года принимает 2,5 тысячи детей за одну смену, что на 25% меньше его проектной мощности.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмЗдоровье - ОбществоАртекФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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