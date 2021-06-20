https://ria.ru/20210620/artek-1737766831.html

В "Артеке" выявили единичные случаи COVID-19

В "Артеке" выявили единичные случаи COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2021

В "Артеке" выявили единичные случаи COVID-19

В детском лагере "Артек" на Южном берегу Крыма выявили единичные случаи заражения коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T12:01

2021-06-20T12:01

2021-06-20T15:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новости - туризм

здоровье - общество

артек

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/140298/28/1402982856_79:0:3652:2010_1920x0_80_0_0_6f7d561bf6c43515f02687c12f7f7396.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. В детском лагере "Артек" на Южном берегу Крыма выявили единичные случаи заражения коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский."Проведено эпидрасследование. Для того чтобы процесс не распространялся, больные дети направлены в инфекционное отделение, а контактные переведены в обсерватор. Всем оказана соответствующая помощь", — сказал журналистам Лясковский.По его словам, заболевание у детей протекает в легкой форме, без пневмоний. Если инфекция не будет распространяться, лагерь продолжит работу."Очень быстро отреагировали. Роспотребнадзор обследовал все помещения. Проводится дезобработка силами сотрудников лагеря", — рассказал замминистра.Как заявил РИА Новости источник в крымском правительстве, коронавирус выявлен у шести детей, лагерь работает в обычном режиме."Артек" с января 2021 года принимает 2,5 тысячи детей за одну смену, что на 25% меньше его проектной мощности.

https://ria.ru/20210620/krym-1737759511.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, здоровье - общество, артек, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)