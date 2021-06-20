https://ria.ru/20210620/armeniya-1737798725.html
Наблюдатели от СНГ оценили новые механизмы голосования в Армении
Наблюдатели от СНГ оценили новые механизмы голосования в Армении - РИА Новости, 20.06.2021
Наблюдатели от СНГ оценили новые механизмы голосования в Армении
Новые механизмы голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении вызывают технические вопросы, заявил РИА Новости в воскресенье координатор миссии... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:16
2021-06-20T17:16
2021-06-20T17:16
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
армянский национальный конгресс
левон тер-петросян
снг
роберт кочарян
процветающая армения
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в мире
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ЕРЕВАН 20 июн - РИА Новости. Новые механизмы голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении вызывают технические вопросы, заявил РИА Новости в воскресенье координатор миссии международных наблюдателей от МПА СНГ Игорь Комаровский."За вчера и сегодня существенных замечаний и недостатков наблюдателями нашей миссии не выявлено. И в части законодательства, и норм, регламентирующих проведение выборов, и в части оборудования самих участков, и оснащения их средствами видеонаблюдения, средствами идентификации личности. И заканчивая процедурой голосования", - сказал Комаровский.На уточняющий вопрос, какие были выявлены несущественные замечания в ходе голосования, собеседник агентства ответил: "Сегодня, по сути дела, мы наблюдали новые механизмы голосования и, конечно, они вызывают некоторые технические вопросы в части выдачи такого количества бюллетеней"."На нынешних выборах по 25 (штук - ред.) каждому избирателю выдаётся", - добавил Комаровский.Он пояснил, что есть технические вопросы, которые не урегулированы законодательством. Причиной тому послужил малый временной период с момента внесения последних изменений. "Учитывая, что с 2015 года, когда был введён в действие нынешний кодекс, изменения и дополнения вносились в него 15 раз. Последние изменения вносились в него не так давно, в прошлом году, в апреле. Это достаточно малый срок до проведения выборов для того, чтобы адаптировать законодательство", - сказал собеседник агентства .Генеральная прокуратура Армении получила в воскресенье 64 сообщения о нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, сообщил журналистам представитель ведомства Эдгар Арсенян.Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", " Просвещенная Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.Голосование завершится в 19.00 мск. Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, армянский национальный конгресс, левон тер-петросян, снг, роберт кочарян, процветающая армения, армения, в мире
Наблюдатели от СНГ оценили новые механизмы голосования в Армении
В МПА СНГ заявили, что новые механизмы голосования в Армении вызывают технические вопросы
ЕРЕВАН 20 июн - РИА Новости.
Новые механизмы голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении
вызывают технические вопросы, заявил РИА Новости в воскресенье координатор миссии международных наблюдателей от МПА СНГ
Игорь Комаровский.
"За вчера и сегодня существенных замечаний и недостатков наблюдателями нашей миссии не выявлено. И в части законодательства, и норм, регламентирующих проведение выборов, и в части оборудования самих участков, и оснащения их средствами видеонаблюдения, средствами идентификации личности. И заканчивая процедурой голосования", - сказал Комаровский.
На уточняющий вопрос, какие были выявлены несущественные замечания в ходе голосования, собеседник агентства ответил: "Сегодня, по сути дела, мы наблюдали новые механизмы голосования и, конечно, они вызывают некоторые технические вопросы в части выдачи такого количества бюллетеней".
"На нынешних выборах по 25 (штук - ред.) каждому избирателю выдаётся", - добавил Комаровский.
Он пояснил, что есть технические вопросы, которые не урегулированы законодательством. Причиной тому послужил малый временной период с момента внесения последних изменений. "Учитывая, что с 2015 года, когда был введён в действие нынешний кодекс, изменения и дополнения вносились в него 15 раз. Последние изменения вносились в него не так давно, в прошлом году, в апреле. Это достаточно малый срок до проведения выборов для того, чтобы адаптировать законодательство", - сказал собеседник агентства .
Генеральная прокуратура Армении получила в воскресенье 64 сообщения о нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, сообщил журналистам представитель ведомства Эдгар Арсенян.
Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна
и Сержа Саргсяна
, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".
Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна
, Армянский национальный конгресс
экс-главы государства Левона Тер-Петросяна
, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения
", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", " Просвещенная Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.
Голосование завершится в 19.00 мск. Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.
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