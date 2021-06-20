Блок Саргсяна заявил о массовых случаях давления на избирателей
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкБюллетени в одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении
© Sputnik / Андраник Казарян
Блок экс-главы Армении Саргсяна заявил о массовых случаях давления на избирателей
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Политический блок "Честь имею", сформированный вокруг бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, заявил о массовых случаях давления на избирателей во время голосования на внеочередных парламентских выборах.
"Блок "Честь имею" констатирует массовые случаи организованного властями давления на голосующих... Особенно в течение последних 48 часов временные власти осуществляют позорный террор в отношении ведущих политических сил, а именно кандидатов и сторонников блока "Честь имею". Были проведены очевидно незаконные обыски и задержания, большинство из которых уже отменены судами", - говорится в заявлении на странице альянса в Facebook.
"Особенно огорчает информация о массовых случаях организованного давления со стороны капитулянтской власти на наших военнослужащих – от рядовых до офицеров. Все, кто нарушает законный процесс выборов, должны не сомневаться, что их действия будут тщательно расследованы и они будут наказаны по всей строгости закона", - отмечается в заявлении.
В альянсе выразили надежду, что информация и факты, полученные из различных избирательных участках и от наблюдателей, о наличии не предусмотренных законом знаков или пометок на бюллетенях №6 блока "Честь имею", не станут поводом для признания этих голосов недействительными.
"Призываем всех наших граждан ничего не бояться и сегодня до 20.00 прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. От этого выбора зависят суверенитет Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), безопасность границ, восстановление нашей национальной солидарности и сохранение нашей идентичности. Обращаем внимание международных и местных наблюдательских миссий на эти обстоятельства и готовы оказать необходимое содействие", - заявили в альянсе.
Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока.