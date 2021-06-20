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Блок Саргсяна заявил о массовых случаях давления на избирателей
Блок Саргсяна заявил о массовых случаях давления на избирателей - РИА Новости, 20.06.2021
Блок Саргсяна заявил о массовых случаях давления на избирателей
Политический блок "Честь имею", сформированный вокруг бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, заявил о массовых случаях давления на избирателей во время... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T16:23
2021-06-20T16:23
внеочередные парламентские выборы в армении
серж саргсян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Политический блок "Честь имею", сформированный вокруг бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, заявил о массовых случаях давления на избирателей во время голосования на внеочередных парламентских выборах."Блок "Честь имею" констатирует массовые случаи организованного властями давления на голосующих... Особенно в течение последних 48 часов временные власти осуществляют позорный террор в отношении ведущих политических сил, а именно кандидатов и сторонников блока "Честь имею". Были проведены очевидно незаконные обыски и задержания, большинство из которых уже отменены судами", - говорится в заявлении на странице альянса в Facebook."Особенно огорчает информация о массовых случаях организованного давления со стороны капитулянтской власти на наших военнослужащих – от рядовых до офицеров. Все, кто нарушает законный процесс выборов, должны не сомневаться, что их действия будут тщательно расследованы и они будут наказаны по всей строгости закона", - отмечается в заявлении.В альянсе выразили надежду, что информация и факты, полученные из различных избирательных участках и от наблюдателей, о наличии не предусмотренных законом знаков или пометок на бюллетенях №6 блока "Честь имею", не станут поводом для признания этих голосов недействительными."Призываем всех наших граждан ничего не бояться и сегодня до 20.00 прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. От этого выбора зависят суверенитет Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), безопасность границ, восстановление нашей национальной солидарности и сохранение нашей идентичности. Обращаем внимание международных и местных наблюдательских миссий на эти обстоятельства и готовы оказать необходимое содействие", - заявили в альянсе.Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока.
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внеочередные парламентские выборы в армении, серж саргсян, армения, в мире
Блок Саргсяна заявил о массовых случаях давления на избирателей
16:23 20.06.2021
 
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкБюллетени в одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении
Бюллетени в одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк

Блок экс-главы Армении Саргсяна заявил о массовых случаях давления на избирателей

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Политический блок "Честь имею", сформированный вокруг бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, заявил о массовых случаях давления на избирателей во время голосования на внеочередных парламентских выборах.
"Блок "Честь имею" констатирует массовые случаи организованного властями давления на голосующих... Особенно в течение последних 48 часов временные власти осуществляют позорный террор в отношении ведущих политических сил, а именно кандидатов и сторонников блока "Честь имею". Были проведены очевидно незаконные обыски и задержания, большинство из которых уже отменены судами", - говорится в заявлении на странице альянса в Facebook.
"Особенно огорчает информация о массовых случаях организованного давления со стороны капитулянтской власти на наших военнослужащих – от рядовых до офицеров. Все, кто нарушает законный процесс выборов, должны не сомневаться, что их действия будут тщательно расследованы и они будут наказаны по всей строгости закона", - отмечается в заявлении.
В альянсе выразили надежду, что информация и факты, полученные из различных избирательных участках и от наблюдателей, о наличии не предусмотренных законом знаков или пометок на бюллетенях №6 блока "Честь имею", не станут поводом для признания этих голосов недействительными.
"Призываем всех наших граждан ничего не бояться и сегодня до 20.00 прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. От этого выбора зависят суверенитет Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), безопасность границ, восстановление нашей национальной солидарности и сохранение нашей идентичности. Обращаем внимание международных и местных наблюдательских миссий на эти обстоятельства и готовы оказать необходимое содействие", - заявили в альянсе.
Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока.
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Внеочередные парламентские выборы в АрменииСерж СаргсянАрменияВ мире
 
 
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