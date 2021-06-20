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Генпрокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях на выборах
Генпрокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях на выборах - РИА Новости, 20.06.2021
Генпрокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях на выборах
Генеральная прокуратура Армении получила в воскресенье 64 сообщения о нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:11
2021-06-20T15:34
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
армянский национальный конгресс
левон тер-петросян
роберт кочарян
процветающая армения
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении получила в воскресенье 64 сообщения о нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, сообщил журналистам представитель ведомства Эдгар Арсенян."Начиная с 08.00 до 13.00 (07.00 -12.00 мск) мы получили 64 сообщения (о нарушениях – ред.), информация по 26 из них передана органам следствия и дознания для подготовки материалов. Возбуждено одно уголовное дело по факту применения насилия на избирательном участке", - сказал Арсенян.По его словам, в период предвыборной кампании было возбуждено 26 уголовных дел, 14 лицам предъявлены обвинения - тринадцати в связи с подкупом избирателей, одному – по принуждению в участии в агитационной кампании.Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов". Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", " Просвещенная Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении. Голосование завершится в 19.00 мск. Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, армянский национальный конгресс, левон тер-петросян, роберт кочарян, процветающая армения, армения, в мире
Генпрокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях на выборах
15:11 20.06.2021 (обновлено: 15:34 20.06.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Армении
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Генпрокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях на парламентских выборах

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении получила в воскресенье 64 сообщения о нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, сообщил журналистам представитель ведомства Эдгар Арсенян.
"Начиная с 08.00 до 13.00 (07.00 -12.00 мск) мы получили 64 сообщения (о нарушениях – ред.), информация по 26 из них передана органам следствия и дознания для подготовки материалов. Возбуждено одно уголовное дело по факту применения насилия на избирательном участке", - сказал Арсенян.
Люди в одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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По его словам, в период предвыборной кампании было возбуждено 26 уголовных дел, 14 лицам предъявлены обвинения - тринадцати в связи с подкупом избирателей, одному – по принуждению в участии в агитационной кампании.
Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".
Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", " Просвещенная Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.
Голосование завершится в 19.00 мск. Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.
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Внеочередные парламентские выборы в АрменииНикол ПашинянАрмянский национальный конгрессЛевон Тер-ПетросянРоберт КочарянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
 
 
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