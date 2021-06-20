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Блок Саргсяна заявил о нарушениях на выборах в Армении

Блок Саргсяна заявил о нарушениях на выборах в Армении - РИА Новости, 20.06.2021

Блок Саргсяна заявил о нарушениях на выборах в Армении

В избирательном блоке "Честь имею", сформированном вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна, заявили о нарушениях на парламентских выборах в Армении,... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T14:57

2021-06-20T14:57

2021-06-20T15:35

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

минобороны армении

армянский национальный конгресс

армен ашотян

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. В избирательном блоке "Честь имею", сформированном вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна, заявили о нарушениях на парламентских выборах в Армении, связанных с голосованием военных."Самая позорная ситуация связана с голосованием военных... В частности на избирательном участке села Шикаох Сюникской области проголосовать по дополнительным спискам для военных попытались около 10 человек в военной форме, у которых не было военных билетов. Комиссия не позволила этим людям проголосовать", - написал представитель блока "Честь имею" Армен Ашотян в Facebook.По его мнению, используется механизм задействования при голосовании мобильных групп людей в военной форме, которые не имеют ничего общего с самой армией. Он считает, что власти стараются сделать так, чтобы одни и те же люди могли голосовать на разных избирательных участках от имени военных.В минобороны Армении заявили, что проверяют всю информацию о возможных нарушениях. В ведомстве объяснили доставку военных на избирательные участки служебной необходимостью.Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня в них участвуют 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", " Просвещенная Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/armeniya-1737772657.html

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, минобороны армении, армянский национальный конгресс, армен ашотян, роберт кочарян, армения, в мире