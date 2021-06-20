Один из лидеров блока "Армения" уверен в победе политсилы на выборах
14:22 20.06.2021 (обновлено: 15:35 20.06.2021)
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Один из лидеров блока "Армения" Ваге Акопян заявил, что альянс одержит победу на выборах
ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Один из лидеров возглавляемого экс-президентом Армении Робертом Кочаряном политического блока "Армения" Ваге Акопян заявил в воскресенье журналистам, что альянс одержит уверенную победу на выборах.
"Победа блока "Армения" будет очень убедительной. Не исключаю, что они (власти – ред.) от безысходности попытаются пойти на столкновения, но у них ничего получится. Мы не будем поддаваться на провокации и призываем народ также не поддаваться на провокации", - сказал Акопян.
Он также заявил о нарушениях в ходе выборов, отметив, в частности, что нарушения связаны с голосованием военнослужащих. "Все нарушения фиксируются, и эти документы будут использованы", - добавил Акопян.
В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.
В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".
Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", " Просвещенная Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.
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