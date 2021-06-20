https://ria.ru/20210620/armeniya-1737779608.html

Партия Пашиняна обжалует решение о предупреждении и.о. премьера

Партия Пашиняна обжалует решение о предупреждении и.о. премьера - РИА Новости, 20.06.2021

Партия Пашиняна обжалует решение о предупреждении и.о. премьера

Партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна обжалует решение ЦИК страны о вынесении предупреждения главе... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T14:17

2021-06-20T14:17

2021-06-20T15:35

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

армянский национальный конгресс

левон тер-петросян

роберт кочарян

процветающая армения

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737778587_0:136:3276:1978_1920x0_80_0_0_b360d68b4bdd4ad4d1e0210a2d45db4e.jpg

ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна обжалует решение ЦИК страны о вынесении предупреждения главе правительства, заявили в партии в воскресенье.Ранее ЦИК вынес предупреждение Пашиняну, усмотрев в его действиях 19 июня нарушение требований, предусмотренных для "дня тишины" накануне внеочередных парламентских выборов."Гражданский договор" обжалует решение Центризбиркома, согласно которому было применено предупреждение в отношении Пашиняна. Решение ЦИК не обосновано", - говорится в заявлении на странице партии в Facebook.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Просвещенная Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

https://ria.ru/20210620/armeniya-1737768212.html

https://ria.ru/20210620/armeniya-1737759735.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, армянский национальный конгресс, левон тер-петросян, роберт кочарян, процветающая армения, армения, в мире