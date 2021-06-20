Партия Пашиняна обжалует решение о предупреждении и.о. премьера
14:17 20.06.2021 (обновлено: 15:35 20.06.2021)
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкБюллетени в одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении
© Sputnik / Андраник Казарян
Партия Пашиняна обжалует решение ЦИК Армении о вынесении предупреждения главе правительства
ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна обжалует решение ЦИК страны о вынесении предупреждения главе правительства, заявили в партии в воскресенье.
Ранее ЦИК вынес предупреждение Пашиняну, усмотрев в его действиях 19 июня нарушение требований, предусмотренных для "дня тишины" накануне внеочередных парламентских выборов.
"Гражданский договор" обжалует решение Центризбиркома, согласно которому было применено предупреждение в отношении Пашиняна. Решение ЦИК не обосновано", - говорится в заявлении на странице партии в Facebook.
В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.
В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".
Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Просвещенная Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.
Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.
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